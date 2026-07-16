Tuchel criticatissimo dopo l’eliminazione Mondiale: sarà ancora il ct dell’Inghilterra? La FA ha preso la decisione finale per il suo futuro

Pioggia di critiche ricevute da Thomas Tuchel dopo Inghilterra Argentina ma il suo futuro è stato delineato

Il cammino della Nazionale dell’Inghilterra si è interrotto a un passo dall’atto conclusivo, scatenando una vera e propria tempesta mediatica e sportiva oltremanica. La dolorosa eliminazione subita nella semifinale dei Mondiali contro l’Argentina ha aperto un dibattito accesissimo nel Regno Unito, posizionando il commissario tecnico Thomas Tuchel al centro di una sfilza di giudizi taglienti. Il mister è stato criticatissimo da parte di tifosi, opinionisti e media britannici per la gestione degli ultimi minuti di gioco.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

La grande delusione contro l’Argentina: il film della semifinale

La sfida contro l’Albiceleste è stata un concentrato di forti emozioni e rimpianti insuperabili per i Tre Leoni. L’Inghilterra aveva approcciato il match nel migliore dei modi, trovando l’illusorio vantaggio grazie a un gol di Gordon che aveva fatto sognare un intero Paese. La squadra ha accarezzato il traguardo della finalissima fino agli ultimi giri di orologio, quando il copione della gara è stato purtroppo ribaltato.

Il finale di partita si è infatti trasformato in un autentico incubo sportivo per la selezione inglese: prima è arrivato il beffardo pareggio di Enzo Fernandez, poi la doccia fredda definitiva siglata dal gol di Lautaro nel recupero, che ha fissato il tabellino sul 2-1 a favore dei sudamericani. Una rimonta subita in extremis che ha scatenato inevitabili polemiche sulla gestione dei cambi e sulla tenuta troppo difensiva nei momenti cruciali post vantaggio.

La posizione della FA: piena fiducia per i prossimi Europei

Nonostante il clima di forte contestazione e la delusione per un obiettivo storico sfumato sul più bello, i vertici della federazione inglese hanno scelto di non cedere all’emotività del momento. Secondo Fabrizio Romano, la FA pianifica di continuare comunque con Thomas Tuchel come CT dell’Inghilterra in vista dei prossimi Europei.

La dirigenza della Football Association ha analizzato il percorso complessivo della squadra, ritenendo che il lavoro strutturale e l’identità tattica conferiti dall’allenatore tedesco non debbano essere azzerati da una sconfitta arrivata nei secondi finali. Non ci sarà dunque nessun cambiamento dopo la sconfitta contro l’Argentina poiché l’intenzione è di proseguire insieme. La linea comune è quella di difendere la stabilità del progetto tecnico, offrendo a Tuchel l’opportunità di riscattare questo passo falso e di guidare il gruppo verso il prossimo grande obiettivo continentale.