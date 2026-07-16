Calciomercato Como, colpo in difesa: trovato l’accordo totale per Trevoh Chalobah

Calciomercato Como, Trevoh Chalobah ha trovato l’accordo per diventare un nuovo giocatore dei lariani. Ecco qual è la situazione

Il Como è pronto a mettere a segno uno dei colpi più significativi della sua campagna acquisti per rinforzare il reparto arretrato. Il club lariano, secondo Gianluca Di Marzio, è infatti vicinissimo a chiudere ufficialmente l’accordo per l’arrivo di Trevoh Chalobah. La dirigenza biancoblù è attualmente al lavoro per definire gli ultimi dettagli burocratici e contrattuali, regalando così al tecnico Cesc Fàbregas un innesto di assoluto spessore internazionale e di grande qualità per la linea difensiva.

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La svolta della trattativa: superata la resistenza dei Blues

L’approdo del difensore inglese in riva al lago rappresenta il coronamento di un inseguimento lungo e laborioso. La squadra guidata da Fàbregas aveva infatti palesato da tempo un forte interesse per il giocatore, arrivando a presentare due offerte ufficiali ai Blues.

Entrambe le prime proposte erano state inizialmente respinte al mittente dal Chelsea, intenzionato a non svendere il proprio talento. Tuttavia, la determinazione della dirigenza del Como ha fatto la differenza: i contatti continui e il rilancio decisivo hanno permesso di superare la rigidità del club londinese. Ora, le parti hanno trovato l’accordo definitivo sulla base economica, e Chalobah si prepara a intraprendere questa nuova avventura calcistica vestendo la maglia del Como.

Il profilo di Chalobah: protagonista in Premier League e al Mondiale

L’acquisto del calciatore inglese garantisce al Como un bagaglio di esperienza e fisicità di altissimo livello. Il difensore, classe 1999, è reduce da un periodo estremamente intenso, culminato con la partecipazione al Mondiale con l’Inghilterra. L’avventura iridata dei Tre Leoni si è conclusa soltanto in semifinale contro l’Argentina, ma ha consacrato il valore del centrale nello scacchiere internazionale.

La prestigiosa chiamata del CT Thomas Tuchel per la spedizione mondiale è stata la naturale conseguenza di una straordinaria e solida stagione disputata con la maglia del Chelsea. Con i Blues, Chalobah è stato un punto fermo, collezionando ben 34 presenze e 3 reti in Premier League, dimostrando anche un’ottima propensione offensiva sui calci piazzati. A queste si aggiungono le 8 gare disputate in Champions League, che testimoniano la sua totale abitudine a calcare i palcoscenici più importanti del calcio europeo.

Le sue doti fisiche, unite alla capacità di impostare il gioco dal basso, si sposano alla perfezione con la filosofia tattica di Cesc Fàbregas, che fa del possesso e dell’aggressione i propri punti fermi. Con l’arrivo di Chalobah, il Como si assicura un elemento di assoluto affidamento per il presente e per il futuro.