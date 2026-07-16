Paris FC, colpo Diego Coppola: riscatto da 20 milioni e contratto quinquennale per l’ex Hellas Verona

Diego Coppola resta in Francia. Il Paris FC ha ufficializzato il riscatto del difensore italiano, che negli ultimi sei mesi aveva vestito la maglia del club parigino in prestito, collezionando 14 presenze tra Ligue 1 e Coupe de France. Una parentesi breve ma convincente, sufficiente per spingere la società francese a investire in modo deciso sul suo profilo.

Per Coppola si chiude così anche la parentesi con il Brighton, che lo aveva acquistato un anno fa dall’Hellas Verona per 12 milioni di euro. L’avventura inglese non ha avuto il tempo di decollare, ma il difensore ha trovato continuità e spazio in Francia, convincendo il Paris FC a puntare su di lui in maniera definitiva.

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COMUNICATO – Il Paris FC è lieto di annunciare il ritorno del difensore Diego Coppola dal Brighton (Inghilterra). Il nazionale italiano ha firmato con il club fino al 2031.

Nato a Bussolengo, in Italia, Diego Coppola è cresciuto nelle giovanili dell’Hellas Verona. Il difensore ha esordito tra i professionisti nel 2021 e si è subito affermato in prima squadra. Riconosciuto fin da subito come un talento promettente nel suo ruolo, è stato convocato nelle nazionali giovanili italiane e successivamente ha esordito con la nazionale maggiore nel giugno 2025.

Dopo quattro stagioni di successo in Serie A, Diego ha fatto le valigie per l’Inghilterra, un anno fa, e si è trasferito al Brighton. È arrivato al Paris FC in prestito nel gennaio 2026 per continuare la sua crescita. In soli sei mesi, il difensore ha impressionato con le sue prestazioni, diventando uno dei più efficaci nel suo ruolo in Ligue 1.

Sedotto dall’ambizione del Paris FC e dalla traiettoria ascendente del club, Diego Coppola ha scelto di proseguire la sua avventura nella capitale. Il suo ritorno è pienamente in linea con la volontà del Paris FC di costruire un progetto sostenibile, riponendo la sua fiducia in giovani talenti ad alto potenziale, capaci di crescere con il club e di contribuire alle sue ambizioni“.