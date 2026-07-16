Celik alla Juventus, blitz a sorpresa dei bianconeri: colpo a parametro zero dalla Roma

Zeki Celik alla Juventus, accordo raggiunto in gran segreto e sgarbo fatto dai bianconeri alla Roma: i giallorossi avevano l’accordo per il rinnovo!

Colpo a sorpresa della Juventus sul mercato. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, i bianconeri avrebbero raggiunto un accordo per Zeki Celik, terzino turco in uscita dalla Roma dopo la scadenza del contratto. Un’operazione costruita in gran segreto, con il club bianconero capace di inserirsi proprio mentre la società giallorossa attendeva i documenti firmati per il rinnovo.

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Il laterale sarebbe stato a Torino per sostenere le visite mediche e completare gli ultimi passaggi formali prima della firma. Una svolta improvvisa, arrivata quando il prolungamento con la Roma sembrava ormai vicino alla fumata bianca.

La Juventus ha scelto di accelerare sfruttando la possibilità di chiudere l’affare a parametro zero, inserendo un rinforzo di esperienza in un reparto che necessita di nuove alternative.

Celik Juventus, la Roma beffata sul rinnovo

La Roma aveva lavorato nelle ultime settimane per definire il rinnovo di Celik, sulla scia degli accordi già raggiunti con altri elementi importanti della rosa come Paulo Dybala, Gianluca Mancini e Bryan Cristante. Il terzino turco sembrava davvero a un passo dal nuovo contratto con il club capitolino.

Poi, però, è arrivato il blitz della Juventus, che ha monitorato la situazione per settimane e ha deciso di affondare il colpo nel momento decisivo. Una mossa rapida, che ha ribaltato completamente lo scenario e ha permesso ai bianconeri di anticipare la Roma prima della firma definitiva.

Celik Juventus, rinforzo funzionale per Spalletti

La dirigenza bianconera, con Giovanni Carnevali e Ricky Massara, sta lavorando su più fronti per consegnare a Luciano Spalletti una rosa più profonda e completa. Dopo aver definito le priorità tra porta e attacco, con nomi come Vicario, Martinez, Kolo Muani e Pellegrino sullo sfondo, la Juventus resta attenta anche alle occasioni a costo contenuto.

In questo senso, Celik rappresenta un profilo funzionale: conosce la Serie A, ha esperienza internazionale e può offrire copertura sulla fascia destra. Un innesto utile dal punto di vista tecnico e tattico, soprattutto per aumentare le rotazioni difensive.

Celik Juventus, occasione colta al momento giusto

L’operazione conferma la volontà della Juventus di muoversi con decisione sulle opportunità di mercato. Dopo le valutazioni su altri profili a parametro zero, come Franck Kessié, il club bianconero ha piazzato un inserimento improvviso su Celik.

Una trattativa nata sotto traccia e chiusa in tempi rapidi, che cambia il futuro del terzino turco e lascia la Roma con una beffa pesante proprio quando il rinnovo sembrava ormai a un passo.