Mercato Roma, accelerata per Tresoldi e Summerville: doppio colpo nel mirino di Gasperini

Mercato Roma, passi avanti per Nicolò Tresoldi e per Crysencio Summerville: le mosse dei giallorossi per l’attacco

La Roma accelera sul mercato offensivo e mette nel mirino Nicolò Tresoldi. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il club giallorosso avrebbe compiuto passi avanti importanti per l’attaccante classe 2004, reduce da una stagione di grande impatto con il Bruges.

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La dirigenza capitolina avrebbe infatti bloccato il giocatore, con l’obiettivo di anticipare la concorrenza di club di primo piano come Atletico Madrid e Borussia Dortmund. Entrambe le società seguono con attenzione il profilo di Tresoldi, protagonista nell’ultima annata con numeri molto significativi: 23 gol e 9 assist in 58 presenze.

Un rendimento che ha inevitabilmente acceso i riflettori sul giovane attaccante, considerato uno dei profili più interessanti del panorama europeo per età, margini di crescita e capacità di incidere negli ultimi metri.

Mercato Roma, Tresoldi operazione indipendente da Dovbyk

L’eventuale arrivo di Tresoldi non sarebbe legato in maniera diretta alla possibile cessione di Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino resta comunque tra i giocatori in uscita dalla rosa di Gian Piero Gasperini, con il Genoa che osserva con interesse l’evoluzione della situazione.

La Roma, però, sembra voler muoversi a prescindere. L’obiettivo è inserire un attaccante giovane, fisico e produttivo, capace di aumentare le soluzioni offensive e rappresentare anche un investimento per il futuro.

Ora il passaggio decisivo riguarda l’intesa con il Bruges. Il club belga valuta il giocatore una cifra importante, con il portale Transfermarkt che indica una valutazione intorno ai 25 milioni di euro. I giallorossi dovranno quindi accelerare per chiudere prima di eventuali rilanci delle concorrenti.

Mercato Roma, Summerville resta un obiettivo concreto

Parallelamente, la Roma continua a lavorare anche su Crysencio Summerville. Dopo l’incontro delle ultime ore tra i dirigenti giallorossi e gli agenti dell’esterno offensivo olandese, il club avrebbe presentato una proposta importante al giocatore e al suo entourage.

Il ds D’Amico sarebbe pronto a mettere sul tavolo circa 45 milioni di euro per convincere il West Ham a cedere il classe 2001. Summerville rappresenta un profilo diverso rispetto a Tresoldi: più rapido, tecnico e adatto a partire largo, può garantire strappi, uno contro uno e imprevedibilità.

La Roma prova dunque a ridisegnare l’attacco con due operazioni ambiziose. Tresoldi per il centro dell’area, Summerville per le corsie: Gasperini attende rinforzi per alzare qualità e profondità del reparto offensivo.