Calciomercato
Oulaï verso la Fiorentina, l’annuncio dal Trabzonspor: «Lo cediamo, abbiamo raggiunto un accordo»
Oulaï Fiorentina, trattativa ancora aperta: il Trabzonspor apre alla cessione. Le parole del vicepresidente Zeyyat Kafkas fanno sperare
La Fiorentina continua a lavorare sul mercato e mantiene vivo l’interesse per Oulaï, calciatore finito nel mirino del club viola ormai da alcune settimane. La trattativa resta aperta, anche se dalla Turchia sono arrivate dichiarazioni importanti da parte del Trabzonspor, società proprietaria del cartellino.
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A parlare del futuro del giocatore è stato Zeyyat Kafkas, vicepresidente del club turco, che ha confermato la volontà di procedere con la cessione.
«Cediamo Oulaï. Abbiamo raggiunto un accordo con il club, stiamo aspettando l’accordo del giocatore».
Parole che sembravano indicare un’operazione ormai vicina alla conclusione, con un’intesa già trovata tra società e il solo via libera del calciatore ancora da attendere.
Oulaï Fiorentina, la versione di Di Marzio
In realtà, secondo quanto raccolto da Gianluca Di Marzio, non risulterebbe ancora alcun accordo definitivo tra tutte le parti coinvolte. La Fiorentina resta interessata al giocatore e continua a trattare con il Trabzonspor, ma l’operazione non può essere considerata chiusa.
Il club viola sta cercando di trovare la formula giusta per portare Oulaï a Firenze, con i contatti che proseguono in queste ore. La situazione resta dunque in evoluzione: apertura del Trabzonspor, interesse concreto della Fiorentina, ma intesa ancora da definire.