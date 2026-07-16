Alhassane al Bologna, colpo chiuso per la fascia sinistra: chi è il terzino in arrivo dal Real Oviedo

Rahim Alhassane al Bologna, accordo definitivo con il Real Oviedo per il trasferimento a titolo definitivo: alla scoperta del terzino

Il Bologna ha chiuso il colpo Rahim Alhassane per rinforzare la corsia sinistra. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club rossoblù ha raggiunto l’intesa con il Real Oviedo per il trasferimento a titolo definitivo del terzino classe 2002.

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L’operazione si chiuderà sulla base di 3,5 milioni di euro, con visite mediche in programma nei prossimi giorni. Inizialmente si era parlato di una formula diversa, ma l’accordo finale prevede il passaggio definitivo del calciatore al Bologna.

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Per la società emiliana si tratta di un innesto giovane, sostenibile e con margini di crescita importanti. Alhassane arriva in Serie A dopo un percorso costruito passo dopo passo in Spagna, dove si è imposto fino alla chiamata del club rossoblù.

Alhassane Bologna, chi è il nuovo terzino rossoblù

Rahim Alhassane, nome completo Abdel Rahim Alhassane Bonkano, è un terzino sinistro nato nel 2002 ad Abuja, in Nigeria, ma nazionale del Niger. Mancino naturale, è alto 1,84 metri e ha caratteristiche fisiche interessanti per il ruolo.

Il suo percorso è stato graduale. Prima dell’approdo al Real Oviedo, ha maturato esperienze importanti nel calcio spagnolo, passando da club come Paracuellos, Gimnástica Segoviana, Rayo Majadahonda e Recreativo de Huelva. Nell’estate 2024 è arrivato il salto all’Oviedo, tappa fondamentale della sua crescita.

Con il club asturiano ha vissuto una stagione significativa, contribuendo al ritorno in Liga dopo 24 anni. Un traguardo storico per la società e importante anche per il calciatore, che ha avuto modo di misurarsi con un contesto competitivo e di aumentare il proprio livello di esperienza.

Alhassane Bologna, caratteristiche tecniche e fisiche

Alhassane è un laterale mancino di spinta, ma con una base difensiva già solida. La sua qualità principale è la capacità di coprire campo con continuità: accompagna l’azione sulla fascia, ma sa anche lavorare bene nelle letture preventive e nelle transizioni negative.

Dal punto di vista fisico, ha struttura, passo lungo e buona velocità. I 1,84 metri lo rendono un terzino più robusto rispetto alla media del ruolo, utile nei duelli, nei recuperi profondi e nelle situazioni in cui serve presenza anche sul secondo palo.

Non è ancora un esterno da grandi numeri offensivi, ma può garantire intensità, ampiezza e copertura. Dovrà crescere nella precisione dell’ultimo passaggio e nella continuità in zona cross, ma le caratteristiche atletiche lo rendono un profilo interessante per il calcio italiano.

Alhassane Bologna, come può inserirsi nella squadra

Nel Bologna, Alhassane può rappresentare una soluzione funzionale sulla corsia sinistra. Essendo un terzino naturale, potrà inserirsi come alternativa o concorrente diretta nel ruolo, offrendo fisicità, profondità e capacità di reggere l’uno contro uno.

In una linea a quattro può agire da terzino sinistro classico, mentre in un sistema più elastico potrebbe essere utilizzato anche da quinto, soprattutto nelle partite in cui serviranno corsa e copertura.

Il salto dalla Liga alla Serie A richiederà adattamento, soprattutto sul piano tattico e nella gestione delle distanze. Ma per età, costo dell’operazione e margini di crescita, l’arrivo di Rahim Alhassane appare coerente con la linea del Bologna: investire su giocatori giovani, fisici, migliorabili e pronti a crescere dentro un contesto tecnico competitivo.