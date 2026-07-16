Chi è Hrvoje Smolcic: l’ultima idea del Frosinone per la difesa è il fratello di Ivan del Como

Hrvoje Smolcic verso il Frosinone, idea per la difesa: chi è il centrale croato seguito dai giallazzurri in vista della prossima stagione

Il Frosinone si muove sul mercato in entrata e guarda con attenzione al reparto difensivo. La dirigenza giallazzurra vuole puntellare la retroguardia in vista della prossima stagione e tra i profili monitorati c’è Hrvoje Smolčić, difensore centrale croato classe 2000, attualmente di proprietà del Çorum FK.

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Secondo quanto rivelato da Reşat Can Özbudak di Spor Depor, il club ciociaro avrebbe manifestato interesse per il giocatore, reduce dall’esperienza con il Kocaelispor, dove nella scorsa stagione ha collezionato 26 presenze. Il suo profilo piace per caratteristiche tecniche, esperienza internazionale e duttilità tattica.

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Smolčić è anche il fratello gemello di Ivan Smolčić, difensore del Como, altro dettaglio che rende il suo nome interessante per il calcio italiano.

Smolčić Frosinone, carriera tra Croazia, Germania, Austria e Turchia

Hrvoje Smolčić è nato il 17 agosto 2000 a Gospić, in Croazia. Mancino naturale, è alto 1,85 metri e nasce come difensore centrale, ruolo che può interpretare sia in una linea a quattro sia come braccetto sinistro in una difesa a tre.

Il suo percorso è iniziato nel settore giovanile del Rijeka, club con cui ha completato la formazione e si è imposto nel calcio professionistico. In Croazia ha trovato spazio molto presto, diventando uno dei prospetti più interessanti del club e vincendo due Coppe di Croazia, nelle stagioni 2018/19 e 2019/20.

Nel 2022 è arrivato il salto in Bundesliga con l’Eintracht Francoforte, che lo ha acquistato dal Rijeka. In Germania ha raccolto esperienza in un campionato di alto livello, disputando anche competizioni europee. Successivamente ha giocato in prestito al LASK, in Austria, e poi in Turchia con il Kocaelispor, prima del passaggio al Çorum FK.

Smolčić Frosinone, caratteristiche tecniche e fisiche

Dal punto di vista tecnico, Smolčić è un centrale mancino ordinato, abituato a giocare sul lato sinistro della difesa. La sua principale qualità è la capacità di unire lettura difensiva, aggressività nei duelli e discreta pulizia nell’uscita palla.

Non è un regista arretrato puro, ma sa partecipare alla costruzione dal basso quando ha linee di passaggio libere. Può verticalizzare con il piede forte e garantire una prima uscita più naturale sul centrosinistra.

Fisicamente è un difensore solido: 1,85 metri, buona struttura e mobilità sufficiente per accompagnare la linea. Non è un centrale dominante esclusivamente per potenza, ma compensa con tempismo, postura difensiva e capacità di leggere in anticipo lo sviluppo dell’azione.

Smolčić Frosinone, come potrebbe integrarsi

Per il Frosinone, Smolčić rappresenterebbe un innesto già formato, non un semplice investimento di prospettiva. Porterebbe esperienza maturata in Croazia, Germania, Austria e Turchia, oltre a un piede mancino prezioso per completare il reparto.

In una difesa a tre potrebbe agire da braccetto sinistro, con compiti di impostazione e copertura laterale. In una linea a quattro, invece, potrebbe essere utilizzato come centrale mancino, soprattutto se affiancato a un difensore più rapido.

Il suo arrivo avrebbe senso per aumentare fisicità, alternative tattiche e solidità. In un sistema organizzato, con compiti chiari e coperture preventive, Smolčić può diventare un profilo affidabile per la retroguardia giallazzurra.