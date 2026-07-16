Bellingham-Barco, tensione dopo Inghilterra-Argentina: schiaffo e parapiglia al triplice fischio. Cos’è successo tra i due?

Bellingham-Barco, cosa è successo dopo la semifinale Mondiale vinta dall’Argentina contro l’Inghilterra? La ricostruzione

Il finale di Inghilterra-Argentina si è trasformato in un momento di forte tensione. Dopo il triplice fischio, mentre la Seleccion festeggiava la qualificazione alla finale del Mondiale, Jude Bellingham e Valentin Barco sono stati protagonisti di un episodio diventato rapidamente virale sui social.

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Da una parte c’era la gioia incontenibile dell’Argentina, capace di conquistare l’accesso alla finalissima. Dall’altra, invece, tutta la delusione dell’Inghilterra, eliminata dopo una partita intensa e carica di significato emotivo.

Proprio in questo contesto è maturato il contatto tra i due calciatori. Bellingham, visibilmente scosso e in lacrime in mezzo al campo, stava ricevendo alcuni saluti dagli avversari. Poi, all’improvviso, la situazione si è accesa.

Bellingham-Barco, lo schiaffo e il mini parapiglia

Mentre i giocatori argentini stavano festeggiando in cerchio, Bellingham si è avvicinato a Barco e lo ha colpito con uno schiaffo alla testa. Un gesto che ha immediatamente generato un piccolo parapiglia, con alcuni calciatori intervenuti per separare i protagonisti ed evitare che la tensione aumentasse ulteriormente.

Non è chiaro se Barco abbia rivolto qualche parola allo stesso Bellingham in spagnolo mentre si avvicinava ai compagni. L’ipotesi più probabile, però, è che la reazione del centrocampista inglese fosse legata a quanto accaduto poco prima, subito dopo il gol del pareggio firmato da Enzo Fernandez.

Bellingham-Barco, il precedente durante l’esultanza argentina

Durante l’esultanza per la rete dell’Argentina, infatti, Barco era entrato in campo dalla panchina. Invece di correre verso i compagni, il giocatore si sarebbe diretto verso alcuni calciatori inglesi per festeggiare davanti a loro, gesto che avrebbe provocato la reazione contrariata della squadra di Bellingham.

Il centrocampista inglese, al termine della gara, avrebbe quindi reagito appena ne ha avuto l’occasione, colpendo il classe 2004 dello Strasburgo con un gesto che ha acceso il post partita.

Bellingham-Barco, episodio virale dopo Inghilterra-Argentina

L’episodio è diventato in pochi minuti uno dei più discussi del dopo gara. Barco, che in questi Mondiali ha giocato appena 19 minuti contro la Giordania, si è ritrovato al centro della scena nel momento più caldo della serata.

Per l’Argentina resta la festa per la finale conquistata, mentre l’Inghilterra lascia il torneo tra amarezza, lacrime e tensioni. Il caso Bellingham-Barco aggiunge un ulteriore capitolo a una sfida già ricca di rivalità, emozioni e polemiche.