Tomiyasu Venezia, colpo vicino per la difesa: accordo triennale con il giapponese

Tomiyasu verso il Venezia, trattativa ai dettagli per il ritorno in Serie A dell’ex difensore del Bologna: i dettagli dell’offerta

Il Venezia è vicino a chiudere un colpo importante per il reparto difensivo. Come rivelato da TMW, il club lagunare è a un passo dall’accordo con Takehiro Tomiyasu, difensore giapponese attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza con l’Ajax.

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Il centrale classe 1998 è reduce da una stagione particolare, nella quale ha raccolto sette presenze con il club olandese dopo l’esperienza all’Arsenal. Nel corso dell’ultimo Mondiale, invece, ha disputato tre partite con la maglia del Giappone, confermando comunque il proprio status internazionale.

Il Venezia si è mosso con decisione, anticipando la concorrenza e trovando il sì del giocatore. L’intesa dovrebbe essere impostata su un contratto di tre anni, con uno stipendio intorno al milione di euro netto più bonus legati alle presenze.

Tomiyasu Venezia, interesse datato e accelerata decisiva

L’interesse del Venezia per Tomiyasu non è nato nelle ultime ore. Il club lagunare seguiva il difensore da tempo, anche se l’operazione aveva vissuto una fase di stand-by per alcune valutazioni interne.

Negli ultimi giorni, però, la società ha deciso di accelerare. Sul giocatore si era mosso anche il Sassuolo, ma il Venezia è stato il club più rapido nel trovare una base d’intesa con l’entourage del giapponese.

L’idea di affondare il colpo è legata anche alla situazione di Marin Sverko, fermato da un problema fisico importante. Il difensore è stato escluso dai convocati per il ritiro di Falcade ed è stato costretto a un intervento correttivo alle anche, con uno stop stimato tra tre e quattro mesi.

Tomiyasu Venezia, esperienza e duttilità per la difesa

L’arrivo di Tomiyasu permetterebbe al Venezia di inserire in rosa un difensore esperto, duttile e già abituato al calcio italiano. Il giapponese può giocare da centrale difensivo, ma anche da terzino, garantendo soluzioni diverse a seconda delle esigenze tattiche.

Per lui si tratterebbe di un ritorno in Serie A, dopo l’esperienza con il Bologna tra il 2021 e il 2023, chiusa con 61 presenze, 3 gol e 3 assist prima del trasferimento in Premier League per circa 19 milioni di euro.

Il Venezia punta quindi su un profilo di affidabilità internazionale, capace di alzare il livello del reparto e offrire una risposta immediata all’emergenza difensiva.