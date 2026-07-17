Morte Osvaldo Bagnoli, il ricordo di Loris Boni: «Un grande uomo e un grande allenatore» – ESCLUSIVA

Morte Osvaldo Bagnoli, Loris Boni ha ricordato così l’allenatore in esclusiva a Calcionews24 dopo la sua scomparsa

La scomparsa di Osvaldo Bagnoli ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti gli appassionati di calcio in Italia. Il leggendario tecnico, capace di firmare lo storico scudetto dell’Hellas Verona nel 1985, si è spento all’età di 91 anni, lasciando un’eredità sportiva e umana straordinaria. In queste ore di profondo cordoglio, tutto il mondo del pallone si è unito per rendere omaggio a un simbolo indiscusso di umiltà, competenza e signorilità.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Tra le testimonianze più toccanti arrivate dal mondo degli ex calciatori spicca quella di Loris Boni. L’ex centrocampista, noto per il suo passato con la maglia della Roma, ha avuto il privilegio di essere guidato dal tecnico milanese durante la comune esperienza professionale vissuta sulla panchina del Mantova.

Il messaggio di Loris Boni a Calcionews24

Raggiunto in esclusiva dalla redazione di Calcionews24, Loris Boni ha voluto dedicare un pensiero intimo e colmo di ammirazione al suo ex allenatore. Le sue parole descrivono perfettamente l’impatto emotivo che la perdita di una figura del genere esercita su chi ha avuto la fortuna di conoscerla da vicino, dentro e fuori dal rettangolo verde:

“Quando se ne vanno personaggi dello sport come lui …. Ci deve essere un momento di riflessione , di grande rispetto per un grande uomo e grande allenatore … L’ho conosciuto e rispettato”

Un tributo sincero che mette in evidenza la statura morale di Bagnoli, un professionista da sempre stimato unanimemente per la sua totale assenza di retorica e per la straordinaria capacità di farsi amare dai propri giocatori attraverso l’esempio e il lavoro quotidiano.

Un legame nato a Mantova nel segno del rispetto

Il rapporto di stima reciproca tra Boni e il tecnico si era cementato proprio a Mantova, una delle tappe del lungo viaggio calcistico di Bagnoli prima di raggiungere i palcoscenici più gloriosi della Serie A. Già in quella piazza, il mister aveva mostrato quel pragmatismo, quell’onestà intellettuale e quel profondo valore umano che lo avrebbero successivamente reso eterno agli occhi del panorama calcistico nazionale.

La perdita del “Mago della Bovisa” non colpisce soltanto le tifoserie delle squadre che ha guidato verso traguardi storici, come Verona, Genoa o Inter, ma tocca nell’orgoglio chiunque creda nei valori più puri dello sport. La dichiarazione rilasciata da Loris Boni restituisce l’immagine nitida di un calcio d’altri tempi che oggi perde uno dei suoi padri fondatori più colti e silenziosi, un uomo capace di lasciare un’impronta indelebile nella memoria dei suoi ex atleti.