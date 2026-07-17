Il Real Madrid continua a sognare Olise: è l’ossessione di Florentino Perez! Il francese ha già preso una decisione

Il Real Madrid spinge per Michael Olise: Florentino Perez ossessionato dal suo acquisto! Cosa sta succedendo

Il mercato dei Blancos potrebbe presto infiammarsi con un colpo sensazionale. Secondo Fabrizio Romano, il Real Madrid sarebbe infatti pronto all’attacco per assicurarsi le prestazioni di Michael Olise, qualora l’operazione si rivelasse concretamente fattibile. L’esterno offensivo, attualmente in forza al Bayern Monaco, è finito prepotentemente nel mirino del club spagnolo, pronto a compiere passi decisi per portarlo al Santiago Bernabéu.

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Florentino Pérez e il sogno del nuovo “Galattico”

Dietro questa clamorosa indiscrezione di mercato c’è la forte spinta del presidente delle Merengues. Florentino Pérez considera infatti Olise la sua vera ossessione, l’obiettivo dei sogni per il Real Galactico a cui aveva fatto riferimento nel corso del mese di giugno, nonostante le smentite arrivate nelle settimane successive.

Secondo le ricostruzioni, Pérez sarebbe letteralmente innamorato del talento francese, reputandolo il profilo perfetto per elevare ulteriormente il tasso tecnico e la spettacolarità della rosa a disposizione di Mourinho.

Il muro del Bayern Monaco e la proposta di rinnovo

La trattativa si preannuncia tuttavia estremamente complessa a causa della ferrea posizione del club tedesco. Il Real Madrid si dice pronto a inviare un’offerta in qualsiasi momento per testare la resistenza dei bavaresi, ma il Bayern Monaco continua a fare muro. La dirigenza del club tedesco insiste nel considerare Olise rigorosamente incedibile.

I bavaresi non hanno alcuna intenzione di privarsi del proprio gioiello e, al contrario, sono intenzionati a blindarlo proponendogli un nuovo adeguamento contrattuale. Una decisione definitiva in merito al futuro del calciatore è attesa a stretto giro e vedrà coinvolti in prima persona sia il giocatore stesso che i suoi agenti nei prossimi giorni.

La volontà del giocatore: la rivelazione di L’Équipe

A sparigliare le carte in tavola e ad accendere le speranze del club spagnolo è stata la prestigiosa prima pagina del quotidiano sportivo francese L’Équipe. Secondo quanto riportato dalla nota testata giornalistica, la volontà dell’esterno d’attacco sarebbe chiarissima: Olise vuole il Real Madrid.

La determinazione del calciatore a vestire la maglia blanca potrebbe giocare un ruolo cruciale nello sbloccare la trattativa, costringendo il Bayern Monaco a vacillare di fronte a un’offerta economica irrinunciabile da parte di Florentino Pérez. I prossimi giorni si preannunciano decisivi sull’asse Madrid-Monaco.