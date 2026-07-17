Szoboszlai rinnova con il Liverpool: i Reds lo blindano con un ingaggio da top player, tutti i dettagli del nuovo contratto!

Szoboszlai ha rinnovato con il Liverpool e i Reds gli hanno offerto un ingaggio da autentico top della rosa. Ecco i dettagli del nuovo contratto

Il Liverpool blinda uno dei suoi gioielli più preziosi a centrocampo. Nella giornata di oggi è arrivata la firma sul nuovo contratto di Dominik Szoboszlai, un tassello di fondamentale importanza per blindare il futuro della squadra ad Anfield. Secondo Fabrizio Romano, è tutto fatto per il prolungamento del centrocampista ungherese, che si lega al club inglese con un accordo a lungo termine.

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I dettagli del nuovo accordo: cifre e scadenza fino al 2031

La firma odierna rappresenta un segnale chiarissimo da parte della dirigenza del Liverpool. Il nuovo vincolo contrattuale avrà una durata importante, con una scadenza fissata a giugno 2031. Questa estensione non solo testimonia la totale fiducia riposta nelle doti tecniche e atletiche del calciatore, ma lo colloca ufficialmente al centro del progetto tecnico del club per i prossimi anni.

Oltre alla durata del legame, l’adeguamento economico è altrettanto significativo. Grazie a questo rinnovo, infatti, Szoboszlai entra a far parte dei giocatori più pagati dei Reds, raggiungendo lo status salariale finora riservato esclusivamente ai leader storici e ai top player assoluti della rosa. Si tratta di un riconoscimento economico meritato per un calciatore che ha saputo imporsi fin dal suo arrivo in Inghilterra per personalità, dinamismo e straordinarie qualità balistiche.

La centralità di Szoboszlai nel centrocampo dei Reds

Da quando ha vestito per la prima volta la maglia dei Reds, l’ungherese ha dimostrato di essere l’interprete ideale del calcio moderno ad alta intensità. La sua capacità di unire la fase di ripiegamento a quella di inserimento offensivo, unita a un tiro dalla distanza micidiale e a una visione di gioco fuori dal comune, lo ha reso rapidamente un idolo dei tifosi e un elemento insostituibile dello scacchiere tattico.

Trattenerlo fino al 2031 consente al Liverpool di respingere sul nascere l’interesse delle altre grandi potenze del calcio europeo, sempre vigili sui migliori profili in circolazione. La sua permanenza assicura continuità, solidità e freschezza a un reparto che punta a rimanere estremamente competitivo sia in Premier League che nelle coppe europee.

Una mossa strategica per il futuro del club

Con questa operazione di mercato, la proprietà ribadisce la propria ambizione di rimanere ai vertici del calcio mondiale nel lungo periodo. L’ufficialità della firma chiude ogni possibile speculazione e proietta la squadra verso una programmazione stabile, mettendo le chiavi del gioco saldamente nelle mani del talento ungherese.