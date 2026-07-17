Il club rossonero compatto per trattenere il fuoriclasse croato Modric: dopo Cardinale e Amorim, anche Ibrahimovic è intervenuto personalmente

Il Milan continua a lavorare con determinazione per convincere Luka Modric a proseguire la sua avventura in rossonero. La decisione definitiva del centrocampista croato è attesa a breve, dopo che il giocatore aveva scelto di rinviare ogni valutazione fino al termine del Mondiale.

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Secondo quanto riportato dalla stampa croata, anche Zlatan Ibrahimovic, oggi consulente della proprietà RedBird, avrebbe contattato Modric in ben due occasioni, ribadendogli quanto il club desideri la sua permanenza. Un gesto che conferma la volontà della società di trattenere uno dei leader tecnici e carismatici della squadra.

Prima dell’intervento dello svedese, si erano già mossi il proprietario Gerry Cardinale e il nuovo allenatore Ruben Amorim, che considera il campione croato una figura fondamentale per il progetto tecnico. Il tecnico portoghese ha infatti spiegato di aver parlato più volte con il giocatore, sottolineando come la sua esperienza rappresenti un valore imprescindibile, pur senza immaginare un impiego in ogni partita.

La famiglia del centrocampista potrebbe avere un peso importante nella scelta finale. Sul tavolo restano diverse possibilità: continuare al Milan, intraprendere una nuova esperienza oppure chiudere la carriera e iniziare un nuovo percorso dirigenziale. Intanto, in casa rossonera cresce l’attesa per una risposta che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.