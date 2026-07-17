Summerville Roma, ultimatum dei giallorossi: se non arriva il sì, pronte le alternative

Summerville verso la Roma? Il nodo resta l’ingaggio: i giallorossi studiano le alternative sul mercato

La Roma continua a lavorare per Crysencio Summerville, ma la trattativa non è ancora entrata nella fase decisiva. Il prezzo del cartellino è chiaro: il West Ham non può andare oltre i 45 milioni di euro, cifra legata alla clausola rescissoria dell’esterno olandese. Il vero nodo, però, resta il sì del giocatore.

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Il club giallorosso ha individuato in Summerville uno dei profili ideali per rinforzare l’attacco di Gian Piero Gasperini, ma l’ex Leeds sta prendendo tempo. Una situazione che ricorda, almeno in parte, quanto accaduto con Mason Greenwood, poi finito al Fenerbahce dopo settimane di valutazioni e attese.

La Roma avrebbe messo sul tavolo un ingaggio da circa 4,5 milioni di euro netti a stagione, la stessa cifra inizialmente destinata proprio a Greenwood. La società, però, non intende andare oltre, anche per una questione di equilibrio interno allo spogliatoio.

Summerville Roma, D’Amico valuta un ultimatum

Il ds Tony D’Amico non vuole restare bloccato troppo a lungo. Secondo La Gazzetta dello Sport, se l’affare Summerville non dovesse chiudersi entro lunedì, la Roma potrebbe iniziare a valutare con decisione piste alternative.

L’olandese, complice la retrocessione del West Ham e il possibile interesse di altri club di Premier League, sta cercando di capire se possano aprirsi scenari economicamente più vantaggiosi. Una strategia che, però, rischia di mettere alla prova la pazienza dei giallorossi.

Roma mercato, Godts e Moreira restano piste vive

Tra i nomi graditi a Gasperini c’è Mika Godts, esterno belga classe 2005 dell’Ajax. Il giovane talento ha chiuso l’ultima stagione con 17 gol e 12 assist, mostrando crescita, qualità e personalità anche in campo europeo. Secondo il Corriere dello Sport, la sua valutazione si aggira tra i 35 e i 40 milioni di euro.

Il profilo più vicino a Trigoria, però, resta quello di Diego Moreira. L’esterno avrebbe già trovato un’intesa economica con la Roma sulla base di 2 milioni netti a stagione più bonus. Ora serve il via libera definitivo della proprietà per affondare con lo Strasburgo.

La Roma avrebbe offerto 30 milioni più bonus, mentre il club francese continua a chiedere tra 42 e 45 milioni.

Roma mercato, Garnacho resta complicato

Sullo sfondo resta anche Alejandro Garnacho, messo fuori rosa dal Chelsea. Per il momento, però, l’operazione resta complessa: la Roma vorrebbe lavorare su un prestito con diritto di riscatto, ma i Blues dovrebbero aprire a una formula diversa dalla cessione definitiva.

Il mercato giallorosso resta quindi in pieno movimento. Summerville è ancora il primo obiettivo, ma la Roma non vuole perdere tempo: se il sì non arriverà rapidamente, D’Amico è pronto a virare su altri esterni.