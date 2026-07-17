Torino, intervento riuscito alla spalla per Israel: ora la cessione può complicarsi

Israel Torino, operazione alla spalla perfettamente riuscita ma la cessione del portiere può slittare nella finestra invernale

Franco Israel si è sottoposto nella giornata di ieri a un intervento chirurgico alla spalla sinistra presso la Clinica del Remei di Barcellona. L’operazione, eseguita in artroscopia, è perfettamente riuscita e il portiere uruguaiano sarà dimesso nelle prossime ore.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il classe 2000 inizierà poi il percorso di riabilitazione al centro Fisio&Lab di Torino, con l’obiettivo di recuperare gradualmente dopo uno stop che si preannuncia comunque significativo.

Per il Torino, la situazione di Israel rappresenta un tema delicato anche in chiave mercato. Il portiere non è stato convocato per il ritiro estivo agli ordini di Ignazio Abate e il suo futuro sembrava destinato a essere lontano dal club granata.

Israel Torino, la cessione può slittare

Secondo quanto sottolinea il Corriere di Torino, il lungo stop legato all’intervento rischia ora di complicare la cessione di Israel. Il portiere uruguaiano era arrivato come scommessa tecnica, ma nella scorsa stagione non è riuscito a consolidarsi come titolare.

Dopo poche giornate dall’inizio del campionato, infatti, aveva perso il posto, finendo progressivamente ai margini delle gerarchie. La mancata convocazione per il ritiro ha confermato la volontà del club di valutare soluzioni diverse, ma l’operazione alla spalla potrebbe rallentare tutto.

A questo punto, non è escluso che un’eventuale partenza possa slittare al mercato invernale, quando le condizioni fisiche del giocatore saranno più chiare e il quadro delle opportunità potrà essere rivalutato.

Torino mercato, Petrachi cerca un nuovo portiere

Nel frattempo, il direttore sportivo Gianluca Petrachi continua a lavorare per individuare un «portiere di primissimo livello», indicato come una delle priorità del mercato granata. Il Torino vuole rinforzare il reparto con un profilo affidabile, in grado di dare sicurezza alla squadra di Abate fin dall’inizio della stagione.

Intanto il club ha ufficializzato l’arrivo di Diego Mascardi, portiere classe 2006 originario di Carrara. Il giovane estremo difensore è già al lavoro nel ritiro di Pinzolo, dove inizierà il proprio percorso all’interno del gruppo granata.

La situazione tra i pali resta dunque in evoluzione: Israel pensa al recupero, mentre il Torino continua a muoversi per completare il reparto.