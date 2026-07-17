Calcio Estero
Zidane Francia, futuro già scritto: sarà lui il nuovo ct dopo Deschamps
Zidane Francia, accordo pronto fino al 2030 per il nuovo commissario tecnico: sarà l’erede di Didier Deschamps! I dettagli
La Francia deve ancora assorbire la delusione per l’eliminazione in semifinale ai Mondiali, ma il futuro della panchina dei Bleus sembra ormai definito. Sabato 18 luglio la Nazionale francese affronterà l’Inghilterra nella finale per il terzo posto, ultima tappa del ciclo di Didier Deschamps.
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Una volta terminata la competizione iridata, toccherà a Zinedine Zidane prendere in mano la squadra. L’ex tecnico del Real Madrid è pronto a diventare il nuovo commissario tecnico della Francia, aprendo una nuova fase per una delle Nazionali più competitive del panorama internazionale.
Zidane Francia, staff definito e firma vicina
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Zidane avrebbe già definito il proprio staff e nel corso di questo mese firmerà il contratto che lo legherà alla Federazione francese fino al 2030.
Zizou guiderà la Francia nei prossimi grandi appuntamenti: dalla Nations League a Euro 2028, fino al Mondiale 2030. Un progetto di lungo periodo, costruito attorno a una figura simbolo del calcio francese e mondiale.