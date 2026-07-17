Chi è Mika Godts, il piano b di D’Amico per la Roma qualora saltasse Summerville: ecco perché piace a Gasperini

Mercato Roma, Summerville prende tempo: Godts è l’alternativa che intriga Gasperini. Ecco chi è il talento dell’Ajax

La Roma continua a lavorare per Crysencio Summerville, ma la trattativa con il West Ham non è ancora entrata nella fase decisiva. Il prezzo del cartellino è ormai definito: il club inglese non può andare oltre i 45 milioni di euro, cifra legata alla clausola rescissoria dell’esterno olandese. Il vero nodo, però, resta il consenso del giocatore.

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La società giallorossa avrebbe messo sul tavolo un ingaggio da circa 4,5 milioni di euro netti a stagione, la stessa cifra che era stata inizialmente pensata per Mason Greenwood. La Roma, però, non intende spingersi oltre, anche per preservare gli equilibri interni dello spogliatoio.

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Secondo La Gazzetta dello Sport, il ds Tony D’Amico non vuole restare bloccato troppo a lungo: se l’affare Summerville non dovesse sbloccarsi entro lunedì, il club potrebbe iniziare a valutare con decisione soluzioni alternative.

Roma mercato, Summerville prende tempo e D’Amico valuta il piano B

Summerville, complice la retrocessione del West Ham e il possibile interesse di altri club di Premier League, sta cercando di capire se possano aprirsi scenari economicamente più vantaggiosi. Una strategia legittima, ma che rischia di mettere alla prova la pazienza della dirigenza giallorossa.

Tra i profili seguiti con attenzione c’è Mika Godts, esterno belga classe 2005 dell’Ajax. Secondo il Corriere dello Sport, la sua valutazione si aggira tra i 35 e i 40 milioni di euro, una cifra importante ma inferiore rispetto a quella necessaria per arrivare a Summerville.

Mika Godts Roma, chi è il talento dell’Ajax

Mika Godts è nato il 7 giugno 2005 a Lovanio, in Belgio. Alto 1,76 metri, destro naturale, gioca principalmente da ala sinistra, posizione dalla quale può rientrare sul piede forte per calciare o rifinire. Può agire anche più vicino alla trequarti, ma la corsia mancina resta il suo habitat naturale.

Il suo percorso è iniziato in Belgio, tra Anderlecht e Genk. Con il Jong Genk si è messo in mostra prima del trasferimento all’Ajax nel gennaio 2023. Ad Amsterdam ha completato un percorso graduale: prima il Jong Ajax, poi l’ingresso stabile nella prima squadra, fino a diventare uno dei talenti offensivi più interessanti dell’Eredivisie.

Mika Godts Roma, qualità tecniche e caratteristiche fisiche

La stagione 2025/26 è stata quella della consacrazione: 17 gol, 12 assist, 2.686 minuti giocati, oltre a una produzione offensiva molto alta tra tiri, occasioni create e dribbling. Numeri che raccontano un esterno capace di incidere non solo nell’uno contro uno, ma anche negli ultimi metri.

Godts è rapido, tecnico e verticale. Ama ricevere largo, isolarsi contro il difensore e creare superiorità con accelerazioni e cambi di ritmo. Non è un profilo fisicamente dominante, ma compensa con agilità, baricentro basso e capacità di cambiare direzione in pochi metri.

Roma mercato, perché Godts piace a Gasperini

Nel sistema di Gian Piero Gasperini, Godts potrebbe agire da esterno offensivo sinistro, seconda punta larga o trequartista laterale. Rispetto a Summerville avrebbe meno esperienza in campionati fisici, ma porterebbe freschezza, gol, imprevedibilità e margini di crescita.

Per la Roma, il belga rappresenta un investimento importante ma sostenibile: giovane, produttivo e ancora migliorabile. Se l’affare Summerville dovesse complicarsi definitivamente, Godts potrebbe diventare il nome forte per rilanciare il mercato offensivo giallorosso.