Fiorentina, Oulai vestirà la maglia viola: visite mediche e firma attese già nelle prossime ore per il colpo di mercato

Il trasferimento di Oulai alla Fiorentina è ormai alle battute finali. Dopo giorni caratterizzati da continui avvicinamenti, frenate improvvise e verifiche contrattuali, l’attaccante ha ricevuto il via libera per partire verso l’Italia, dove lo attende la sua nuova avventura in maglia viola. La partenza è imminente e rappresenta il passo decisivo verso la chiusura di un’operazione che la Fiorentina ha costruito con pazienza e determinazione.

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Oggi sono fissate le visite mediche e la firma sul contratto, che sanciranno ufficialmente il suo arrivo. Il club viola ha investito in maniera significativa: l’accordo prevede 25 milioni di euro, 4 milioni di bonus e un 10% sulla futura rivendita, formula che testimonia la volontà della società di puntare su un profilo considerato strategico per il progetto tecnico.

Le ultime ore: cautela, verifiche e contatti continui

Oulai ha voluto procedere con estrema attenzione prima di dare l’ok definitivo. Il giocatore, non completamente convinto della versione del contratto preparata dai suoi procuratori, ha scelto di farlo controllare da un avvocato di fiducia a Istanbul. Una decisione che ha rallentato leggermente la chiusura, ma che conferma la volontà del calciatore di tutelarsi in ogni dettaglio.

Oulai si è recato personalmente nello studio legale, mantenendo un contatto costante con tutte le parti coinvolte — Fiorentina, procuratori e intermediari — per evitare ulteriori intoppi e arrivare alla definizione dell’accordo in modo chiaro e trasparente.

La Fiorentina attende il suo nuovo rinforzo

In casa viola c’è grande attesa: l’arrivo di Oulai rappresenta uno dei colpi più rilevanti dell’estate, sia per l’investimento economico sia per le caratteristiche del giocatore, considerato ideale per ampliare le soluzioni offensive a disposizione dello staff tecnico.

La Fiorentina ha lavorato con decisione per superare gli ostacoli dell’ultima fase e ora attende soltanto l’arrivo del calciatore per completare l’iter formale. Una volta superate le visite mediche, la firma chiuderà definitivamente una trattativa complessa, ma ritenuta fondamentale per il futuro della squadra.