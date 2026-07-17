Quanto dura l’intervallo della finale dei Mondiali? Decisione ufficiale della FIFA, ecco cosa succederà durante Spagna Argentina

Quanto dura l’intervallo della finale dei Mondiali? La FIFA ha stilato il programma ufficiale di quanto accadrà durante Spagna Argentina

La grandiosa finale dei Mondiali di calcio che vedrà contrapposte Argentina e Spagna si avvicina a grandi passi. Il fischio d’inizio è fissato per domenica 19 luglio alle ore 21:00 italiane nella prestigiosa cornice del MetLife Stadium in New Jersey. In vista dell’attesissimo match, la Fifa ha voluto fare definitiva chiarezza sull’organizzazione del maxi evento spettacolare previsto tra il primo e il secondo tempo, confermando che l’atteso show durerà soltanto 17 minuti. Si tratta di un incremento minimo di appena due minuti rispetto alla canonica pausa regolamentare, una decisione concordata per non penalizzare l’andamento della sfida.

Stando alle comunicazioni ufficiali inviate dalla federazione internazionale ai team di Spagna e Argentina, l’intervallo speciale sarà strutturato al millesimo: 11 minuti di esibizione pura e 6 minuti interamente dedicati alle frenetiche operazioni di montaggio e smontaggio del palco. Nonostante il tempo ridotto, il cast artistico si preannuncia stellare e di impatto planetario. Durante l’evento saliranno infatti sul palco icone della musica mondiale come Shakira, Madonna e Justin Bieber, pronte a infiammare gli spalti prima del rientro in campo delle squadre.

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Condizioni del terreno di gioco e la gestione del tempo di gara

Subito dopo la conclusione dell’halftime show, gli addetti ai lavori procederanno a innaffiare accuratamente il terreno di gioco. Questa misura si è resa necessaria poiché nelle precedenti sfide disputate al MetLife Stadium il manto erboso è apparso eccessivamente asciutto e sensibilmente più lento del solito, condizionando la fluidità della manovra.

Inoltre, per tutelare la salute dei calciatori, durante la finale scatteranno due hydration break a metà di ciascuna frazione di gioco, come già avvenuto nel corso di tutto il torneo. A causa di queste interruzioni e della pausa prolungata, la durata complessiva dei soli tempi regolamentari si attesterà attorno alle 2 ore.

Allerta meteo e qualità dell’aria: nessun rischio per la finale

Nessun pericolo, invece, sul fronte ambientale. Nonostante i timori della vigilia legati alle dense nubi di fumo generate dagli incendi in corso nell’Ontario, in Canada, il regolare svolgimento del match di domenica non è assolutamente a rischio. La qualità dell’aria nello stato del New Jersey non desta preoccupazioni per gli atleti e per il pubblico secondo quanto riferito da Espn. Anche se nelle ultime ore le amministrazioni locali di New York e del New Jersey hanno diramato alcune allerte sanitarie precauzionali, i modelli meteorologici indicano un netto miglioramento e condizioni del tutto favorevoli per la serata della finalissima.

La macchina organizzativa sta monitorando l’evoluzione climatica con la massima attenzione. “Abbiamo un rappresentante del Servizio Meteorologico Nazionale che opera direttamente presso la sede della Fifa per seguire la situazione minuto per minuto“, ha dichiarato ufficialmente in conferenza stampa Andrew Giuliani, direttore esecutivo della task force della Casa Bianca per i Mondiali. Sulla scorta di queste rassicurazioni e dei dati attuali, la Fifa ha confermato in toto il programma originario della manifestazione senza apportare alcuna modifica.