Cagliari, pista Keiron Bowie è di nuovo calda: lo scozzese torna nel mirino dei rossoblù mentre il Sassuolo rilancia

Il Cagliari torna a guardare con attenzione a Kieron Bowie. Il mancato tesseramento di Andrea Belotti ha riaperto la pista che porta all’attaccante scozzese del Verona, già valutato nelle scorse settimane per completare il reparto offensivo di Fabio Pisacane. Bowie, classe 2002, è un profilo che piace da tempo al direttore sportivo Pietro Accardi, attratto dalla sua struttura fisica, dalla giovane età e dai margini di crescita.

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La situazione, però, rischia di trasformarsi in un vero testa a testa di mercato, perché anche il Sassuolo ha deciso di inserirsi nella corsa. I neroverdi, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, starebbero lavorando a una proposta più articolata che includerebbe anche **Samuele Mulattieri****, elemento che potrebbe rendere l’offerta particolarmente interessante per l’Hellas Verona.

Cagliari–Sassuolo: duello aperto per Bowie

Il Sassuolo valuta una formula complessa, con Mulattieri come possibile pedina per facilitare l’operazione. Molto dipenderà dalle richieste economiche del Verona e dalla disponibilità dei giocatori coinvolti. Il Cagliari, dal canto suo, non vuole farsi sorprendere: Accardi sa che occorre muoversi rapidamente per evitare che la concorrenza prenda il sopravvento.

Nuovi contatti in arrivo

Nei prossimi giorni sono previsti nuovi colloqui con l’entourage di Bowie e con la dirigenza dell’Hellas. Il Cagliari vuole capire se esistono margini concreti per impostare una trattativa sostenibile e se il giocatore è disposto ad abbracciare il progetto rossoblù, che gli garantirebbe spazio e continuità.

La società sarda cerca un attaccante capace di offrire soluzioni diverse dopo lo stop su Belotti. Bowie, per caratteristiche, risponde al profilo individuato: fisico, profondità, possibilità di agire da riferimento centrale.

La corsa entra nel vivo

La sfida tra Cagliari e Sassuolo è destinata a diventare uno dei temi caldi dei prossimi giorni di mercato. Al momento non ci sono accordi definitivi e la trattativa non è ancora nella fase conclusiva. I prossimi contatti chiariranno se il ritorno di fiamma del Cagliari potrà trasformarsi in un tentativo concreto di chiusura.

Bowie, intanto, resta uno dei nomi più caldi del mercato rossoblù.