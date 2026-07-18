Napoli, allarme Buongiorno: rischio intervento e difesa da rinforzare. Gatti torna d’attualità, osservati speciali Solet e Tiago Gabriel

Il ritiro del Napoli si apre con una notizia che rischia di complicare i piani di Antonio Conte. Alessandro Buongiorno sta infatti facendo i conti con un problema al ginocchio che necessita di ulteriori accertamenti per capire se sarà indispensabile un intervento chirurgico. Le prime valutazioni non parlano di un infortunio grave, ma la situazione viene monitorata con grande attenzione: il difensore si è già sottoposto agli esami e nelle prossime ore arriveranno indicazioni più precise sui tempi di recupero.

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Un’eventuale operazione cambierebbe inevitabilmente le strategie di mercato del club, costringendo il Napoli a intervenire con decisione sul reparto arretrato.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la società ha già iniziato a valutare alcune alternative nel caso in cui Buongiorno dovesse fermarsi a lungo. Tra i profili monitorati figurano Federico Gatti della Juventus, Oumar Solet dell’Udinese e Tiago Gabriel del Lecce. Tre nomi diversi per caratteristiche e costi, ma accomunati dalla possibilità di garantire solidità immediata alla difesa di Conte.

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Il Napoli attende ora il responso definitivo sugli esami di Buongiorno: solo allora potrà capire se sarà necessario accelerare sul mercato o se basterà una gestione conservativa per riportare il difensore in gruppo.