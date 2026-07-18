PSG, Kolo Muani sempre più ai margini: relegato alle giovanili mentre la Juventus intensifica il pressing

Il futuro di Randal Kolo Muani resta sospeso, quasi appeso a un filo. Sessione dopo sessione, il francese continua a essere uno dei nomi più discussi negli uffici della Juventus: un vero pallino della dirigenza bianconera, che sogna di riportarlo a Torino dopo i sei mesi vissuti tra gennaio e giugno 2025.

Rientrato a Parigi dopo il prestito annuale al Tottenham, il classe 1998 è ormai completamente fuori dal progetto tecnico del PSG di Luis Enrique. Tutte le parti coinvolte attendono di trovare una soluzione che soddisfi ogni esigenza, anche perché la volontà del giocatore è chiarissima: la Juventus è l’unica destinazione che Kolo Muani prende in considerazione per il prosieguo della sua carriera.

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Fuori dal progetto

Come riportato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, la situazione ha appena vissuto un nuovo capitolo. Kolo Muani si sta allenando con l’Under 19 del PSG, segnale inequivocabile della decisione presa dallo staff tecnico e condivisa dalla dirigenza e dalla proprietà.

Il club parigino ha comunicato agli agenti del giocatore, tramite una call ufficiale, che il francese è in vendita e deve trovare una nuova sistemazione già in questa sessione estiva. I contatti con la Juventus restano costanti, ma la trattativa non è ancora arrivata alla quadra definitiva.

La distanza tra Juve e PSG

Da separato in casa, Kolo Muani attende sviluppi. Con la Juventus, infatti, è già stata raggiunta un’intesa di massima sui termini contrattuali: il giocatore vuole tornare a vestire la maglia bianconera e ha dato piena disponibilità.

Il nodo resta economico. Il PSG valuta il cartellino tra 45 e 50 milioni di euro, mentre la Juventus non intende superare quota 40 milioni, bonus compresi. Una forbice che al momento impedisce la fumata bianca, ma che la dirigenza bianconera sta cercando di colmare lavorando su modalità di pagamento e percentuali di rivendita future.

Trattativa viva, servirà pazienza

La pista resta aperta e l’affare è tutt’altro che tramontato. La Juventus continua a muoversi con costanza e metodo, consapevole che la volontà del giocatore rappresenta un fattore decisivo.

Servirà però pazienza per sciogliere tutti i nodi e arrivare alla chiusura: la telenovela Kolo Muani è destinata a proseguire ancora, con Torino che resta l’unico orizzonte del centravanti francese.