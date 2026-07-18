Roma, doppio rinnovo ufficiale: Cristante fino al 2028, Mancini fino al 2029. I comunicati

Roma, giornata di rinnovi per Bryan Cristante e Gianluca Mancini: i dettagli dei rispettivi nuovi contratti nei comunicati

Giornata importante in casa Roma, con il club giallorosso che ha ufficializzato due rinnovi pesanti per il presente e il futuro della squadra. La società capitolina ha annunciato il prolungamento dei contratti di Bryan Cristante e Gianluca Mancini, due punti fermi dello spogliatoio e riferimenti tecnici della rosa.

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Il centrocampista ha firmato fino al 30 giugno 2028, mentre il difensore centrale ha prolungato il proprio accordo fino al 2029. Due mosse che confermano la volontà della Roma di blindare alcuni dei calciatori più rappresentativi, in attesa dei rinforzi richiesti da Gian Piero Gasperini, soprattutto nel reparto offensivo.

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Roma, rinnovo Cristante fino al 2028

Per Bryan Cristante non si tratta di una sorpresa. Il centrocampista, arrivato nella Capitale nell’estate del 2018, continuerà il proprio percorso in maglia giallorossa. In questi anni è diventato un elemento centrale per continuità, leadership ed esperienza.

La Roma, nel comunicato ufficiale, lo ha definito «un punto di riferimento dentro e fuori dal campo». Numeri alla mano, Cristante ha già collezionato 364 presenze e 21 gol tra campionato e coppe, entrando nella top ten dei calciatori con più presenze nella storia del club dal 1927.

COMUNICATO CRISTANTE – «L’AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Bryan Cristante fino al 2028.

Arrivato nella Capitale nell’estate del 2018, il centrocampista continua il suo lungo percorso in maglia giallorossa, con la quale è diventato negli anni un punto di riferimento dentro e fuori dal campo.

Cristante ha finora collezionato 364 presenze e 21 gol tra campionato e coppe. Numeri che gli hanno permesso di entrare nella top ten dei calciatori con più presenze di sempre nella storia del Club dal 1927.

Congratulazioni, Bryan!».

Roma, Mancini rinnova fino al 2029

La Roma ha poi annunciato anche il rinnovo di Gianluca Mancini, che vestirà la maglia giallorossa per altre tre stagioni. Il difensore classe 1996, arrivato nel 2019 dopo l’esperienza all’Atalanta, ha prolungato fino al 2029.

Se dovesse restare fino alla naturale scadenza del nuovo contratto, Mancini completerebbe un decennio in giallorosso. Un segnale forte da parte del club, che conferma la centralità del difensore nel progetto tecnico.

COMUNICATO MANCINI – «L’AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Gianluca Mancini fino al 2029. Dal 2019 con la maglia giallorossa, il difensore ha collezionato 319 presenze e segnato 23 gol in tutte le competizioni. Mancini, classe 1996, è diventato negli anni un punto di riferimento per il Club e per i tifosi. Congratulazioni, Gianluca!».