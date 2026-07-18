Bologna, debutto shock per Tedesco: poker dell’Arminia Bielefeld nella prima amichevole

Bologna, falsa partenza nel precampionato: brutta sconfitta nella prima amichevole stagionale contro l’Arminia Bielefeld, ecco com’è andata

Comincia nel peggiore dei modi l’avventura di Domenico Tedesco sulla panchina del Bologna. Nella prima amichevole precampionato, la formazione rossoblù è stata travolta dall’Arminia Bielefeld, capace di imporsi con un netto 4-0 e di mettere subito in evidenza le difficoltà della squadra emiliana.

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Il tecnico ha scelto Castro come riferimento offensivo, con Odgaard alle sue spalle e Rowe e Dominguez sugli esterni. L’avvio, però, è stato complicato fin dai primi minuti. Il Bologna ha provato a farsi vedere con un tentativo di Castro e una conclusione di Odgaard terminata di poco a lato, ma sono stati episodi isolati in una prima frazione dominata dai tedeschi.

Bologna, primo tempo da dimenticare contro l’Arminia

L’Arminia Bielefeld ha sbloccato la partita dopo appena otto minuti: Momuluh ha portato palla fino al limite, il tiro è stato respinto da Pessina, ma sulla ribattuta Grodowski è arrivato prima di tutti per il tap-in dell’1-0.

Pochi minuti più tardi è arrivato anche il raddoppio, nato da un’incomprensione in uscita tra Pessina e Casale su un lancio lungo. Ancora Grodowski ne ha approfittato, trovandosi davanti alla porta vuota e firmando il 2-0.

Il Bologna ha continuato a soffrire e al 29’ è arrivato il tris: cross basso in area e inserimento di Worl, bravo a battere Pessina con una conclusione precisa. Nel finale di primo tempo, poi, la tensione è salita: prima un duro intervento di Dominguez, poi la reazione di Rowe, espulso dopo una testata all’avversario.

Bologna, Tedesco cambia ma la squadra non reagisce

Nella ripresa Tedesco ha provato a modificare l’assetto con diversi cambi, ma la risposta del Bologna è stata insufficiente. L’Arminia ha abbassato i ritmi, senza però perdere il controllo della gara.

Il definitivo 4-0 è arrivato al 90’ con il gol di Bauer, che ha chiuso una partita molto negativa per i rossoblù. Ora il Bologna dovrà voltare pagina rapidamente: i prossimi test contro Heidenheim, Iraklis Salonicco, Cambuur, Pisa e Brighton serviranno a Tedesco per correggere errori, trovare equilibrio e dare una prima identità alla squadra.