Il terzino Estupinan è vicino al trasferimento in Premier League: trattativa ormai nelle fasi finali con l’Aston Villa

Il futuro di Pervis Estupiñán sembra essere sempre più lontano dal Milan. Il terzino sinistro ecuadoriano è infatti vicino a lasciare il club rossonero per trasferirsi all’Aston Villa, formazione che nelle ultime settimane ha intensificato i contatti per assicurarsi le prestazioni del difensore in vista della nuova stagione.

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Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, la trattativa tra le parti sarebbe ormai nelle fasi conclusive e filtra ottimismo sulla possibilità di arrivare alla chiusura dell’operazione in tempi brevi. L’Aston Villa avrebbe deciso di affondare il colpo dopo aver individuato in Estupiñán il profilo ideale per rinforzare la corsia mancina, grazie alla sua esperienza internazionale e alle sue qualità sia in fase difensiva che in proiezione offensiva.

Per il Milan si tratterebbe di un’altra operazione in uscita destinata a incidere sulla costruzione della rosa. La partenza dell’ecuadoriano costringerebbe infatti la dirigenza rossonera a valutare eventuali interventi sul mercato per garantire a Ruben Amorim le giuste alternative sulla fascia sinistra.

Estupiñán, dal canto suo, sarebbe pronto a tornare in Premier League, campionato che conosce bene e nel quale ha già dimostrato il proprio valore. L’opportunità di vestire la maglia dell’Aston Villa rappresenterebbe una nuova sfida importante per il classe 1998, desideroso di ritagliarsi un ruolo da protagonista anche nel campionato inglese.

Al momento mancano ancora gli ultimi dettagli prima della fumata bianca, ma, secondo Matteo Moretto, la trattativa procede nella direzione giusta e salvo sorprese il trasferimento dovrebbe essere definito a breve, con Estupiñán pronto a salutare il Milan e iniziare una nuova esperienza in Inghilterra.