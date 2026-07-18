FIFA, Infantino verso la rielezione: il quarto mandato è sempre più vicino

Il presidente uscente Infantino avrebbe già ottenuto il sostegno della quasi totalità delle federazioni affiliate: la UEFA valuta un’alternativa, ma al momento non emerge un vero sfidante

A meno di un anno dall’elezione del presidente della FIFA, prevista per marzo 2027 a Rabat, Gianni Infantino sembra avviarsi con decisione verso un nuovo mandato. Secondo quanto riferito da RMC Sport, il numero uno del calcio mondiale avrebbe già incassato l’appoggio di circa 200 delle 211 federazioni affiliate, un consenso che rende, allo stato attuale, molto difficile immaginare un cambio al vertice.

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Nonostante le discussioni nate dopo i Mondiali 2026, la posizione politica del dirigente italo-svizzero resta particolarmente solida. In Europa, però, il quadro è meno definito: federazioni importanti come Germania e Francia non hanno ancora espresso ufficialmente il proprio orientamento, mentre la UEFA continua a valutare l’ipotesi di presentare un candidato alternativo. Al momento, tuttavia, non sembra esserci una figura capace di raccogliere un consenso sufficiente per impensierire Infantino.

Determinante potrebbe rivelarsi il forte sostegno di cui il presidente uscente gode in Africa e Sud America, aree che rappresentano un bacino elettorale fondamentale. Più che puntare a un’immediata alternanza, la UEFA sembra voler aprire un confronto sulla governance del calcio internazionale, cercando di riequilibrare gli attuali rapporti di forza. Salvo sviluppi inattesi, la riconferma di Infantino appare oggi l’ipotesi più probabile.