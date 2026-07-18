Cavani al Lecce? Clamoroso sogno di mercato a parametro zero: primi contatti. Come sono andati gli ultimi anni al Boca Juniors

Edinson Cavani è l’ultima ambiziosa idea del Lecce per il reparto offensivi, primi contatti per il ritorno in Serie A dell’ex Napoli

Il nome di Edinson Cavani torna a far rumore in ottica Serie A. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, nelle ultime ore avrebbe preso quota una suggestione di mercato clamorosa: il Lecce starebbe valutando la possibilità di riportare in Italia l’ex attaccante di Palermo e Napoli, oggi libero dopo la conclusione della sua esperienza al Boca Juniors.

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Il centravanti uruguaiano, classe 1987, rappresenta una possibile occasione a parametro zero in questa finestra estiva. Non si tratta ancora di una trattativa vera e propria, ma il club salentino avrebbe iniziato a raccogliere informazioni sulla fattibilità dell’operazione, sia dal punto di vista tecnico sia da quello economico.

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Cavani Lecce, il nodo resta l’ingaggio

La dirigenza del Lecce avrebbe avviato i primi contatti esplorativi con l’entourage di Cavani per capire costi complessivi, richieste contrattuali e possibili margini di manovra. Il principale ostacolo resta l’ingaggio del giocatore, che potrebbe risultare molto elevato per i parametri del club pugliese.

Oltre all’aspetto economico, sarà decisiva anche la volontà del Matador. Dopo l’esperienza in Argentina, Cavani dovrà decidere se tornare a misurarsi con il calcio italiano, campionato che lo ha lanciato ad altissimi livelli prima del passaggio al Paris Saint-Germain.

Cavani al Boca Juniors, com’è andata l’esperienza in Argentina

L’avventura di Cavani al Boca Juniors è stata vissuta tra entusiasmo, aspettative importanti e momenti di discontinuità. L’uruguaiano era arrivato in Argentina con lo status di grande colpo internazionale, accolto come un leader tecnico e carismatico per l’attacco degli Xeneizes.

Nelle sue stagioni al Boca, il Matador ha mostrato ancora lampi della sua classe: movimenti da centravanti puro, attacco della profondità, presenza in area e capacità di incidere nelle partite più sentite. Tuttavia, la sua esperienza è stata condizionata anche da problemi fisici e da una continuità non sempre all’altezza delle aspettative iniziali.

Cavani ha alternato prestazioni importanti a periodi più complicati, confermando comunque personalità, mentalità vincente e grande esperienza internazionale. Per una squadra come il Lecce, il suo eventuale arrivo rappresenterebbe un’operazione di enorme impatto mediatico e tecnico.

Cavani Lecce, sogno complicato ma non impossibile

Al momento il dossier resta in fase esplorativa. Il Lecce valuta, studia i margini e prova a capire se il sogno Cavani possa diventare qualcosa di più concreto. L’operazione resta difficile, soprattutto per i costi, ma il nome del Matador è entrato nei pensieri del club salentino.