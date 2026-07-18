Argentina, Emiliano Martinez suona la carica verso la finale Mondiale: «Siamo un gruppo speciale»

Argentina, il portiere Emiliano Martinez parla al Fanatics Fest in conferenza stampa alla vigilia della finale del Mondiale contro la Spagna

Emiliano Martinez guarda alla finale del Mondiale con emozione e consapevolezza. Il portiere dell’Argentina ha risposto ad alcune domande durante il Fanatics Fest, soffermandosi sul clima vissuto all’interno dello spogliatoio dell’Albiceleste in vista dell’ultimo grande appuntamento del torneo.

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L’estremo difensore argentino ha invitato i compagni a vivere pienamente questi giorni, consapevole del valore storico e personale di una finale mondiale. Tra ricordi d’infanzia, sacrifici e condizioni fisiche non perfette, Martinez ha raccontato anche il dolore alla mano, che continua ad accompagnarlo quotidianamente.

«Il mio messaggio ai compagni è godersi questi giorni, perché ce li ricorderemo per tutta la vita. La mano mi fa male tutti i giorni, tutti gli specialisti mi avevano detto che senza operarmi non potevo giocare ma alla fine ho giocato lo stesso e va bene così. Da piccolo mi ricordo di aver pianto per l’Argentina, ho pianto per la finale del 2014 e per il 2006, avevo sempre sognato di essere il portiere dell’Argentina per tutta la vita. Siamo un gruppo speciale perché i nostri contesti familiari sono simili, veniamo da contesti umili, genitori lavoratori, abbiamo gli stessi valori».

Argentina, Martinez tra orgoglio e appartenenza

Le parole di Emiliano Martinez confermano il forte senso di appartenenza della Nazionale argentina. Il portiere ha evidenziato l’unione del gruppo, costruita su valori comuni, umiltà e sacrificio: elementi che hanno accompagnato il cammino dell’Argentina fino alla finale del Mondiale.