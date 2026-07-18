Roma, nuovi contatti per Alejandro Garnacho: Molina definitivamente fuori dai radar giallorossi. Le ultime

La Roma continua a muoversi con decisione sul fronte degli esterni offensivi, un reparto che Gasperini considera prioritario per completare la rosa. Il nome più caldo resta quello di Summerville, profilo che piace per caratteristiche, età e potenziale di crescita. Il club giallorosso ha intensificato i contatti e la trattativa procede, ma senza chiudere la porta ad altre soluzioni di alto livello. Lo afferma Pedullà.

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Tra queste c’è Alejandro Garnacho, che rimane un obiettivo concreto e tutt’altro che accantonato. La Roma continua a monitorare la situazione del talento argentino, consapevole che l’operazione sarebbe complessa ma non impossibile. L’idea di un doppio colpo Summerville‑Garnacho non è scontata, ma neppure da escludere: la società ha infatti stabilito che gli innesti sugli esterni dovranno essere almeno due, e questo mantiene entrambe le piste pienamente vive.

Parallelamente, da Trigoria filtrano segnali chiari su altri nomi circolati nelle ultime ore. Le voci che collegavano la Roma a Nahuel Molina dell’Atlético Madrid possono essere archiviate: l’esterno argentino è totalmente concentrato sulla finale Mondiale di domani sera e non c’è alcuna trattativa in corso. Stesso discorso per Dodò: un nome emerso senza fondamento, privo di riscontri e mai realmente preso in considerazione dal club.

La strategia della Roma è chiara: puntare su profili giovani, dinamici, capaci di garantire immediate soluzioni offensive e margini di crescita. Summerville è la pista più avanzata, Garnacho resta un sogno concreto e non un semplice desiderio. Le prossime settimane saranno decisive per capire se la società riuscirà a chiudere uno o due colpi di grande impatto, costruendo un reparto esterni finalmente all’altezza delle ambizioni.