Chelsea, colpo a sorpresa e maxi‑investimento: 117 milioni per Morgan Rogers, accordo totale con l’Aston Villa

Il Chelsea piazza un colpo di enorme peso tecnico e mediatico. I Blues hanno infatti raggiunto un accordo verbale con l’Aston Villa per l’ingaggio di Morgan Rogers, 23 anni, protagonista della vittoria dell’ultima Europa League e reduce da una storica semifinale ai Mondiali 2026 con la nazionale inglese.

Secondo quanto riportato da The Athletic, il Chelsea si è mosso con rapidità per anticipare la concorrenza dell’Arsenal, che aveva iniziato a monitorare il giocatore nelle ultime settimane. Una manovra decisa, che conferma la volontà dei Blues di costruire un reparto offensivo giovane, tecnico e già abituato ai palcoscenici internazionali.

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I dettagli dell’operazione

L’Aston Villa ha accettato una offerta da 117 milioni di sterline, cifra che testimonia quanto Rogers sia considerato un profilo di altissimo livello e con margini di crescita ancora enormi.

Nel frattempo, i Villans hanno già iniziato a muoversi per sostituirlo, anticipando il Newcastle nella corsa allo svizzero Johan Manzambi del Friburgo, segnale che l’operazione Rogers è ormai vicina alla chiusura definitiva.

Il Chelsea ha messo sul tavolo un contratto 6+1 anni, valido fino al 2032 con opzione per il 2033, una scelta che ribadisce la volontà di puntare su Rogers come elemento centrale del progetto tecnico. Le visite mediche sono programmate per lunedì, ultimo step prima dell’annuncio ufficiale.

Il ruolo di Xabi Alonso

Xabi Alonso avrebbe avuto un ruolo decisivo nella riuscita dell’operazione. Il tecnico spagnolo ha individuato Rogers come profilo ideale per il suo sistema di gioco, apprezzandone versatilità, capacità di rifinitura e lettura degli spazi.

La sua spinta interna avrebbe accelerato i tempi, convincendo la dirigenza a chiudere rapidamente per evitare inserimenti di altri top club.