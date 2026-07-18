Come sono andati i primi test stagionali delle squadre di Serie A? Tutti i risultati, le indicazioni dai campi e il recap completo della giornata

La preparazione estiva delle squadre di Serie A entra nel vivo. Con l’avvio dei ritiri e i primi test sul campo, le formazioni iniziano a mettere minuti nelle gambe, testare i nuovi innesti e assimilare le idee degli allenatori in vista della stagione 2026/27, che scatterà il 22 agosto.

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La giornata del 18 luglio ha offerto un quadro ricco di indicazioni, con Bologna, Juventus, Atalanta, Torino, Monza e Udinese impegnate nelle rispettive amichevoli inaugurali.

Bologna: debutto da dimenticare

Esordio complicato per il Bologna di Domenico Tedesco, travolto 4‑0 dall’Arminia Bielefeld. I rossoblù sono andati subito in difficoltà, subendo tre reti nei primi 30 minuti. A peggiorare la situazione, l’espulsione di Rowe al 40’ per un fallo di reazione. Nel finale è arrivato anche il poker tedesco, chiudendo una gara da archiviare in fretta.

BOLOGNA‑ARMINIA BIELEFELD 0‑4 8’ e 14’ Grodowski, 29’ Worl, 90’ Bauer

Juventus: pari senza reti a Basilea

La prima uscita stagionale dei bianconeri al Sankt Jakob‑Park si è chiusa sullo 0‑0. La Juventus non è riuscita a sfruttare l’espulsione del portiere svizzero Salvi all’85’, mentre tra gli episodi principali spiccano il rigore parato da Perin e l’infortunio del nuovo acquisto Ekhator, costretto a uscire dopo mezz’ora per un problema muscolare alla coscia.

BASILEA‑JUVENTUS 0‑0

Atalanta: prime idee targate Sarri

Grande curiosità per la prima Atalanta di Maurizio Sarri, impegnata nel test in famiglia contro l’Atalanta U23 al centro sportivo di Clusone. Il match è stato l’occasione per osservare le prime soluzioni tattiche del nuovo tecnico: Samardzic e Zalewski provati da mezzali, Gianluca Gaetano titolare dal primo minuto.

La squadra maggiore ha vinto 2‑1 grazie alla doppietta del giovane Levak, che ha ribaltato il vantaggio U23 firmato da Zanaboni.

ATALANTA‑ATALANTA U23 2‑1 44’ Zanaboni, 74’ e 91’ Levak

Torino: goleada per Abate

Prima amichevole anche per il Torino di Ignazio Abate, alla sua prima esperienza in Serie A dopo l’ottima stagione con la Juve Stabia. Al Campo Sportivo Pineta di Pinzolo, i granata hanno travolto il Pinzolo con un impressionante 13‑0.

Nel primo tempo sono arrivati i gol di Simeone, Oristanio e Casadei. Nella ripresa si sono scatenati i giovani: Gabellini (tripletta) e Kulenovic (poker), oltre alla rete di Njie.

TORINO‑PINZOLO 13‑0 2’ Simeone, 14’ Oristanio, 31’ Casadei, 32’ Casadei, 40’ Oristanio, 47’ Gabellini, 48’ Gabellini, 51’ Kulenovic, 53’ Gabellini, 55’ Njie, 60’ Kulenovic, 71’ Kulenovic, 90’ Kulenovic

Monza: Juric parte con una vittoria

Esordio positivo per il Monza di Ivan Juric, che ha raccolto l’eredità di Paolo Bianco dopo la promozione in Serie A. Al centro sportivo di Monzello, i biancorossi hanno battuto la Pro Vercelli 4‑3, rimontando il vantaggio iniziale dei piemontesi.

A segno Colpani, Forson, Petagna e un autogol di Van Koeverden.

MONZA‑PRO VERCELLI 4‑3 7’ Burruano, 11’ aut. Van Koeverden, 17’ Colpani, 49’ Rutigliano, 57’ Forson, 79’ Petagna, 84’ Comi

Udinese: pari in rimonta contro l’Istra

L’Udinese di Kosta Runjaic ha inaugurato la terza stagione del suo ciclo con un 2‑2 contro l’NK Istra al centro sportivo Dino Bruseschi. Sotto 0‑2, i friulani hanno reagito con una splendida rovesciata di Piotrowski e il gol del giovane Vinciati nel finale.

UDINESE‑NK ISTRA 2‑2 7’ Kablar, 71’ Jaganjac, 84’ Piotrowski, 86’ Vinciati