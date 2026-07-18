Moviola Francia Inghilterra: gli episodi dubbi del match, valido per la finale terzo/quarto posto dei Mondiali 2026

La moviola di Francia Inghilterra, con gli episodi dubbi della sfida valida per la finale terzo/quarto posto dei Mondiali 2026. Arbitro dell’incontro Valenzuela.

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PRIMO TEMPO

All’11’ Saka firma il punto del raddoppio inglese, ma scatta in posizione di fuorigioco e l’assistente lo segnala prontamente: rete annullata, l’attaccante dell’Arsenal è avanti rispetto a Theo Hernandez di un passo. Gara vivace, con i 2 gol inglesi nella prima parte, pochi contrasti e quindi gioco decisamente scorrevole. Al 28′ taglio di Mbappé che si presenta solo al cospetto di Henderson che gli chiude lo spazio per la battuta: segnalata una posizione di offside che il replay non conferma con chiarezza, in caso di gol sarebbe stato da valutare. Check rapido sullo 0-3 britannico, le posizioni dei giocatori di Tuchel sono tutte regolari. Extra-time di 4 minuti, uno in più dei soliti 3 per l’hydration break. Si va al riposo con un punteggio clamoroso – 4-0 per l’Inghilterra – e lo stesso numero di falli, 5 per ognuna delle contendenti.

SECONDO TEMPO

Rischia il giallo al 55′ Barcola che va in tackle da dietro su Rogers, la Francia ha già dimezzato lo svantaggio e adesso sfodera un’altra determinazione. Occasione poco dopo per Dembélé, Henderson para ma anche in questo caso, come nel primo tempo Mbappé, l’azione viene vanificata da un fuorigioco, segnalato con troppo ritardo stavolta. Curioso episodio al 58′: Konsa sposta il pallone per battere una punizione, Mbappé calcia la palla e segna da lontano, ovviamente il gioco non è ancora ripreso. Al 74′ il 10 francese cade in area, non c’è nulla perché la trattenuta con Rogers è reciproca. All’85’ rigore netto per l’Inghilterra, Spence prende d’infilata Malo Gusto che in tackle interviene in ritardo: palla a Saka per il 3-5, l’inglese spiazza Maignan con assoluta sicurezza. Extra-time di 7 minuti, un tempo che si allunga per i crampi di Spence che interrompono il gioco. Si chiude una partita pazzesca, tennistica, con 10 gol complessivi (6-4 per l’Inghilterra) e solo 14 falli, equamente spartiti tra le due squadre.