Summerville Roma, affare sempre più vicino: offerta da 46 milioni al West Ham

Summerville si avvicina a grandi passi alla Roma, i giallorossi accelerano sul mercato: maxi offerta al West Ham, l’olandese apre

Crysencio Summerville non è mai stato così vicino alla Roma. Il club giallorosso continua a lavorare con decisione sul mercato e ha presentato un’offerta da 46 milioni di euro al West Ham per provare a chiudere l’operazione relativa all’esterno offensivo olandese.

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La trattativa è entrata in una fase molto calda, anche perché la Roma può contare sull’apertura del giocatore. Summerville avrebbe infatti gradito il progetto tecnico proposto dal club capitolino e avrebbe dato il proprio sì al trasferimento. A riferirlo è Sky Sport.

Summerville Roma, il sì del giocatore spinge la trattativa

Il via libera dell’ex Leeds rappresenta un passaggio fondamentale per la Roma, che ora conta di arrivare alla chiusura dell’affare con il West Ham. Restano da definire gli ultimi dettagli, soprattutto per quanto riguarda l’accordo economico con il giocatore.

L’obiettivo della società giallorossa è completare l’operazione nel minor tempo possibile, consegnando a Gian Piero Gasperini un rinforzo di qualità per il reparto offensivo. Summerville porterebbe velocità, tecnica e imprevedibilità sugli esterni, caratteristiche considerate centrali nel nuovo progetto romanista.

La Roma accelera e vede il traguardo più vicino: il nome di Summerville è ora in cima alla lista per rinforzare l’attacco.