Rowe perde la testa e lascia in 10 il Bologna per un fallo di reazione durante l’amichevole contro l’Arminia Bielefeld: l’episodio

Bologna, esordio da incubo per Tedesco: Rowe espulso per una testata contro l’Arminia Bielefeld nella prima amichevole estiva

Prima uscita da dimenticare per Domenico Tedesco sulla panchina del Bologna. Nel test amichevole disputato durante il raduno di Valles, la formazione rossoblù è stata battuta con un netto 4-0 dall’Arminia Bielefeld, squadra della 2. Bundesliga.

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Oltre al risultato pesante, a far discutere è stato soprattutto l’episodio che ha visto protagonista Jonathan Rowe. L’esterno offensivo inglese, con passaporto giamaicano, è stato espulso nel corso del primo tempo dopo una reazione nervosa nei confronti di un avversario.

Bologna, cosa è successo tra Rowe e Russo

L’episodio è avvenuto intorno al 40’ della sfida, quando il Bologna era già sotto di tre reti. L’azione si è sviluppata nei pressi della trequarti offensiva rossoblù, con Rowe impegnato in un duello per il possesso del pallone.

L’esterno del Bologna ha provato a superare il diretto avversario con un dribbling in pallonetto. Sulla traiettoria del pallone è intervenuto in ritardo Stefano Russo, numero 21 dell’Arminia Bielefeld, tedesco di origini italiane. Il contrasto, con il gomito leggermente alto, ha fatto scattare la reazione immediata di Rowe.

Il giocatore rossoblù si è rialzato rapidamente ed è andato faccia a faccia con Russo, colpendolo con una testata nel momento dell’impatto. Un gesto che ha acceso la tensione in campo e ha provocato un accenno di rissa tra i giocatori delle due squadre.

Bologna, rosso diretto per Rowe e parapiglia in campo

Il direttore di gara è intervenuto subito per riportare la calma, estraendo il cartellino rosso nei confronti di Jonathan Rowe. Nel frattempo, diversi calciatori sono accorsi nella zona del contrasto, generando spintoni e momenti di nervosismo.

Rowe ha poi lasciato il terreno di gioco visibilmente furioso, dirigendosi verso la panchina e gli spogliatoi. Un episodio discutibile, che si aggiunge alla netta sconfitta subita dal Bologna nella prima amichevole dell’era Tedesco.

Per il tecnico rossoblù si tratta di un avvio complicato, non solo per il passivo incassato, ma anche per i segnali di nervosismo emersi durante la gara. Il Bologna dovrà voltare pagina rapidamente e lavorare su condizione, disciplina e organizzazione in vista dei prossimi test precampionato.