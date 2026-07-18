Calcio Estero
Spagna-Argentina, maltempo prima della finale Mondiale: cancellato l’allenamento della Roja
Spagna-Argentina, la pioggia cambia il programma della vigilia per la Roja di Luis De La Fuente: la squadra si allena solo in palestra
Imprevisto nella preparazione della Spagna in vista della finale del Mondiale 2026 contro l’Argentina. L’ultima seduta di allenamento della Roja è stata cancellata a causa del maltempo, costringendo il gruppo guidato da Luis De La Fuente a modificare il programma della vigilia.
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A pesare è stato il protocollo meteo in vigore negli Stati Uniti, ormai diventato un tema ricorrente durante il torneo. In caso di fulmini, infatti, ogni attività all’aperto deve essere sospesa e non può riprendere prima di 30 minuti dall’ultimo episodio registrato.
Spagna-Argentina, allenamento in palestra per la Roja
La Spagna non ha quindi potuto svolgere la seduta sul campo ed è stata costretta ad allenarsi in palestra, limitando il lavoro tecnico-tattico previsto alla vigilia della partita più importante.
Il protocollo FIFA imponeva alle due Nazionali finaliste di iniziare l’ultimo allenamento praticamente in contemporanea, ma le condizioni meteorologiche hanno impedito il rispetto del programma originario.
Un contrattempo inatteso per la Roja, che si avvicina comunque alla finale contro l’Argentina con l’obiettivo di completare il proprio percorso e conquistare la Coppa del Mondo.