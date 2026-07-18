Vozinha, pista sempre più calda: il Colo Colo accelera per l’eroe di Capo Verde, il Cile può diventare la sua nuova casa

Il Colo Colo è entrato nel vivo delle trattative per rinforzare la porta e ha avviato contatti concreti per ingaggiare Vozinha, portiere della nazionale di Capo Verde, attualmente svincolato. Il club cileno ha già presentato una prima proposta formale e l’entourage dell’esperto estremo difensore ha risposto con una controfferta, segnale di una negoziazione reale e ben avviata.

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La decisione finale è attesa a breve: il Colo Colo sta infatti valutando attentamente le opzioni disponibili, con un ballottaggio che vede protagonisti proprio Vozinha e Santiago Mele, altro profilo seguito con interesse dalla dirigenza.

Il club cileno, però, deve fare i conti con una concorrenza significativa. Il portiere capoverdiano ha ricevuto diverse proposte da tutto il Sud America, un elemento che potrebbe complicare la corsa del Colo Colo e allungare i tempi della trattativa. La sua esperienza internazionale e la solidità mostrata nelle ultime stagioni lo rendono un profilo molto ambito.

Nel corso dell’annata 2025/2026, Vozinha ha collezionato 19 presenze, mantenendo la porta inviolata in 6 occasioni e registrando una media di 2,32 parate a partita: numeri che confermano affidabilità e continuità, qualità particolarmente apprezzate dal club cileno.

Il Colo Colo resta dunque in attesa del responso definitivo, consapevole che la scelta del nuovo portiere sarà un tassello chiave per la prossima stagione.