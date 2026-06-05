Serie A
Sorteggio calendario Serie A, ecco la prima giornata 2026/27: tutte le partite!
Sorteggio calendario Serie A, ecco la prima giornata 2026/27: tutte le partite del primo turno di campionato che inizierà il 23 agosto
Si è svolto oggi al Teatro Regio di Parma, nel contesto del Festival della Serie A, il sorteggio ufficiale del calendario del campionato 2026/27. L’evento ha svelato gli abbinamenti della prima giornata, dando il via alla programmazione completa delle 38 giornate del prossimo torneo di massima serie.
Il sorteggio è stato seguito da dirigenti, rappresentanti dei club e addetti ai lavori, che hanno potuto visionare in diretta le combinazioni dei match e le date di apertura della stagione. La prima giornata di Serie A è prevista per il 22-23 agosto 2026, mentre l’ultima è programmata per il 29-30 maggio 2027.
L’evento ha evidenziato anche le novità legate ai criteri di calendario, con attenzione particolare alla sequenza delle partite, all’alternanza casa/trasferta e alla gestione dei derby e degli incontri tra squadre impegnate nelle competizioni europee. Secondo quanto spiegato dagli organizzatori, l’obiettivo è garantire equilibrio competitivo, sicurezza logistica e spettacolo per tifosi e media.
Ecco tutti gli abbinamenti della prima giornata:
- Atalanta-Sassuolo
- Bologna-Lazio
- Frosinone-Juventus
- Genoa-Napoli
- Inter-Monza
- Parma-Cagliari
- Roma-Fiorentina
- Torino-Milan
- Udinese-Como
- Venezia-Lecce