Sorteggio calendario Serie A, ecco la prima giornata 2026/27: tutte le partite del primo turno di campionato che inizierà il 23 agosto

Si è svolto oggi al Teatro Regio di Parma, nel contesto del Festival della Serie A, il sorteggio ufficiale del calendario del campionato 2026/27. L’evento ha svelato gli abbinamenti della prima giornata, dando il via alla programmazione completa delle 38 giornate del prossimo torneo di massima serie.

Il sorteggio è stato seguito da dirigenti, rappresentanti dei club e addetti ai lavori, che hanno potuto visionare in diretta le combinazioni dei match e le date di apertura della stagione. La prima giornata di Serie A è prevista per il 22-23 agosto 2026, mentre l’ultima è programmata per il 29-30 maggio 2027.

L’evento ha evidenziato anche le novità legate ai criteri di calendario, con attenzione particolare alla sequenza delle partite, all’alternanza casa/trasferta e alla gestione dei derby e degli incontri tra squadre impegnate nelle competizioni europee. Secondo quanto spiegato dagli organizzatori, l’obiettivo è garantire equilibrio competitivo, sicurezza logistica e spettacolo per tifosi e media.

Ecco tutti gli abbinamenti della prima giornata:

Atalanta-Sassuolo

Bologna-Lazio

Frosinone-Juventus

Genoa-Napoli

Inter-Monza

Parma-Cagliari

Roma-Fiorentina

Torino-Milan

Udinese-Como

Venezia-Lecce