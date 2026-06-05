Nazionali
Karl mette in ansia la Germania: infortunio e rischio forfait! Nagelsmann: «Non sembra buono»
Scatta l’allarme in Germania: Karl si ferma, adesso il Mondiale è in bilico. Nagelsmann svela: «Non sembra buono»
La Germania rischia di perdere un elemento chiave in vista del Mondiale. Karl ha infatti interrotto anzitempo l’ultimo allenamento, come riportato da Sky Sport DE, a causa di un infortunio che ha immediatamente allarmato lo staff tecnico.
Il trequartista del Bayern Monaco ha lasciato il campo visibilmente dolorante e, in conferenza stampa, il CT Julian Nagelsmann non ha nascosto la preoccupazione: “Non sembra buono”.
Nelle prossime ore il giocatore verrà portato in ospedale per sottoporsi a una risonanza magnetica, esame decisivo per chiarire l’entità del problema.
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La sua presenza al Mondiale è ora seriamente a rischio e Nagelsmann potrebbe essere costretto a valutare soluzioni alternative in caso di forfait.
Intanto la Germania prosegue il proprio programma. Dopo l’amichevole contro gli USA, in calendario domani 6 giugno alle 20:30, la squadra entrerà definitivamente in modalità Mondiale.
Inserita nel Gruppo E con Ecuador, Costa d’Avorio e Curaçao, la Nazionale tedesca debutterà domenica 14 giugno alle 19:00 italiane proprio contro Curaçao.
A seguire, il secondo match contro la Costa d’Avorio è previsto per sabato 20 giugno alle 22:00, mentre la terza e ultima sfida del girone contro l’Ecuador si giocherà giovedì 25 giugno alle 22:00 italiane.
Tre partite sulla carta alla portata, ma che con il contributo di Karl avrebbero potuto essere affrontate con ben altra sicurezza.