Como, assalto dalla Premier League per Baturina: il club resiste alle prime offerte

Calciomercato Como, interessi forti dalla Premier League per Martin Baturina: la società per ora resta irremovibile

Il talento di Martin Baturina non è passato inosservato. Il centrocampista croato classe 2003, protagonista di una stagione di altissimo livello, è finito al centro dell’interesse di diversi club europei pronti a muoversi con decisione per strapparlo al Como.

Le sue prestazioni hanno infatti acceso i riflettori internazionali, trasformandolo in uno dei profili più ricercati del mercato.

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Dall’estero è già partito un pressing concreto: due club di Premier League stanno preparando offerte comprese tra i 50 e i 55 milioni di euro.

Non è l’unico corteggiamento di prestigio: nei mesi scorsi anche il Bayern Monaco aveva effettuato un primo sondaggio per monitorare da vicino la situazione del giocatore, segnale di un interesse ormai diffuso tra le big europee.

La posizione del Como, però, è chiara e intransigente. Il club lombardo non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello e ha deciso di resistere alle sirene internazionali.

Per aprire una trattativa servirebbe un’offerta “fuori mercato”, nell’ordine degli 80 milioni di euro, cifra che al momento nessuno sembra disposto a mettere sul tavolo. Senza una proposta di quel livello, Baturina non lascerà la squadra.