Marotta: «Palestra è un giocatore dell’Atalanta, il fatto di abbinarlo a noi è un po’ forzato. Dumfries si sta avvicinando al Real»

Marotta: «Palestra è un giocatore dell’Atalanta, abbinarlo a noi è un po’ forzato. Dumfries si sta avvicinando al Real Madrid»

Al termine del sorteggio dei calendari per la prossima stagione, dal Teatro Regio di Parma, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha parlato in zona mista, facendo il punto su mercato e prospettive future dell’Inter.

Un intervento che ha offerto aggiornamenti significativi sulle strategie del club e sulle linee guida che accompagneranno il nuovo ciclo tecnico.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

MAROTTA SU PALESTRA E DUMFRIES – «Palestra è un giocatore dell’Atalanta, il fatto di abbinarlo a noi è un po’ forzato. Dumfries si sta avvicinando al Real, ma siamo in una fase preliminare per Palestra. Farebbe piacere a tanti club europei, tra cui l’Inter».

OBIETTIVI INTER – «Siamo un grande club internazionale e mondiale, siamo obbligati a lottare per i più grandi obiettivi. L’abbiamo fatto quest’anno e lo faremo anche l’anno prossimo, giocheremo per i traguardi raggiunti dall’Inter che ha preceduto questa squadra. Avremo competitor agguerriti, forse anche più di noi».

RECOMPRA STANKOVIC – «Era un’operazione necessaria e voluta, esercitata la recompra dopo una grande stagione che ha fatto. È un giocatore importante da tutelare: la parte progettuale è ancora prematura da definire. La politica di evoluzione è quella di identificare giovani importanti che possano costituire uno zoccolo duro di italiani, prerogativa della costruzione del progetto».

LEGGI LE PAROLE INTEGRALI DI MAROTTA SU INTERNEWS24





