Italiano al Besiktas, tutto fatto! Oggi è il giorno delle firme sul contratto a Istanbul

Vincenzo Italiano nuovo allenatore del Besiktas: operazione completata, le firme sul contratto sono attese in giornata a Istanbul

Il passaggio di Vincenzo Italiano al Besiktas è ormai cosa fatta. Dopo l’intesa raggiunta nella giornata di ieri, l’operazione è entrata nelle battute finali: è in corso la revisione definitiva dei contratti, ultimo step formale prima della firma che sancirà l’inizio della nuova avventura del tecnico italiano.

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Italiano è atteso in Turchia nelle prossime ore. Il viaggio verso Istanbul avverrà direttamente a bordo dell’aereo del presidente del club, con la delegazione bianconera che si trovava a Roma da ieri per chiudere l’accordo.

Un segnale ulteriore della volontà del Besiktas di accelerare e portare subito a termine l’operazione.

Il tecnico ha già lasciato l’Italia e il suo arrivo a Istanbul è previsto a breve. Una volta atterrato, si procederà alla formalizzazione dell’intesa e alla definizione degli ultimi dettagli logistici legati al suo insediamento.

Con questo passaggio, si chiuderà ufficialmente la trattativa che porterà l’ex allenatore del Bologna a inaugurare il suo nuovo percorso nel campionato turco, pronto a guidare il Besiktas in un progetto ambizioso e già ben delineato.



