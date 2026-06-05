Mondiali 2026, novità per gli inni nazionali: l’intero staff a centrocampo e fuochi d’artificio! Tutte le novità introdotte per il torneo

Il cerimoniale FIFA per gli inni nazionali ai prossimi Mondiali 2026 (11 giugno-19 luglio) subirà una vera rivoluzione. La tradizionale disposizione degli undici titolari sul rettangolo di gioco lascerà spazio a una coreografia rinnovata, pensata per valorizzare l’unità del gruppo e il ruolo determinante di panchina e staff tecnico.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tutto il gruppo squadra si radunerà nel cerchio di centrocampo, includendo i titolari, le riserve e lo staff. I due gruppi squadra saranno disposti attorno ai simboli ufficiali della competizione e alle bandiere nazionali, creando un palcoscenico centrale dove emergono coesione e compattezza. L’obiettivo è rafforzare il senso di gruppo in un torneo lungo e logorante, dove ogni contributo può fare la differenza.

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L’intensità dello spettacolo crescerà con il progredire del torneo. Nelle fasi a eliminazione diretta, la cerimonia integrerà elementi di intrattenimento extra, tra cui fuochi d’artificio sincronizzati con gli inni nazionali. L’esperienza visiva sarà studiata per valorizzare l’emozione dei momenti decisivi, aumentando l’impatto scenografico prima delle partite più importanti.

Questa innovazione del cerimoniale rappresenta un passo avanti nella presentazione dei Mondiali, con la FIFA che punta non solo a celebrare la competizione, ma anche a mettere in risalto il contributo collettivo di ogni componente della squadra, dai titolari alle riserve, creando un momento spettacolare e coinvolgente per giocatori e tifosi.