Il candidato alla presidenza del Fenerbahçe Safi annuncia il colpo: «Greenwood è un nostro calciatore!»

Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahçe spiazza tutti e annuncia a sorpresa: «Greenwood è un nostro calciatore!»

Il futuro di Mason Greenwood potrebbe presto tingersi di gialloblù. A confermarlo è stato Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahçe, che ha annunciato pubblicamente di aver raggiunto un accordo con l’esterno del Marsiglia.

Parole nette, che lasciano pochi dubbi sull’esito della trattativa: “Greenwood è un nostro calciatore. Ha voluto e accettato di venire al Fenerbahçe proprio negli anni più importanti e produttivi della sua carriera”.

L’operazione rappresenta anche una sfida diretta alla Roma. I giallorossi, su indicazione di Gian Piero Gasperini, avevano inserito Greenwood in cima alla lista degli obiettivi estivi.

La richiesta iniziale del Marsiglia è di 50 milioni di euro, cifra che riflette l’eccellente stagione dell’inglese: 16 gol in 32 partite di Ligue 1, ai quali si aggiungono 3 reti in 8 presenze in Champions League.

Il Fenerbahçe, però, sembra aver bruciato la concorrenza, forte dell’accordo già raggiunto con il giocatore e della volontà di chiudere l’operazione al più presto.

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SAFI – «Greenwood? Si è affermato ai massimi livelli del calcio europeo e nella scorsa stagione si è classificato tra gli attaccanti più prolifici d’Europa. Questo trasferimento è una chiara dichiarazione che il Fenerbahçe punterà nuovamente ai più grandi obiettivi europei, che costruirà una rosa di livello Champions League e che compirà passi che faranno parlare di sé nel calcio mondiale!».