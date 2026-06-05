Napoli Genoa, trattativa in salita positiva: lo scambio Obaretin‑Fini prende forma

Asse Napoli Genoa, cresce l’ottimismo: scambio Obaretin Fini verso la fumata bianca. Tutti gli aggiornamenti e le ultime

C’è ottimismo attorno allo scambio di cartellini tra Napoli e Genoa che coinvolge Nosa Obaretin e Seydou Fini: il difensore classe 2003 è destinato ai rossoblù, mentre l’esterno offensivo 2006 dovrebbe prendere la strada di Castel Volturno. Lo riporta Di Marzio.

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Gli ultimi contatti sono stati positivi e la trattativa è pronta a entrare nella fase decisiva non appena il Napoli avrà definito la questione allenatore.

All’interno dell’operazione potrebbe rientrare anche Christian Garofalo, difensore classe 2007 molto apprezzato dal settore giovanile del Genoa. I rossoblù continuano infatti a lavorare per inserire nel proprio vivaio profili di prospettiva da valorizzare nei prossimi anni.

Per quanto riguarda l’ultima stagione, Obaretin – difensore centrale del 2003 – ha giocato in prestito all’Empoli in Serie B, collezionando 29 presenze e contribuendo alla salvezza dei toscani. Un percorso di crescita costante che ha attirato l’interesse del Genoa.

Fini, ala destra classe 2006, ha invece trascorso l’annata al Frosinone, trovando meno spazio (8 presenze), ma ha comunque coronato il suo percorso con l’esordio in Nazionale nell’amichevole contro il Lussemburgo.

Il dialogo tra i due club prosegue con fiducia: l’obiettivo è chiudere un’operazione che unisce esigenze tecniche, progettualità e valorizzazione dei giovani.