La Juve ha bloccato Brahim Diaz: l’ostacolo rischia di far saltare tutto

La Juventus aveva iniziato a muoversi con largo anticipo. Molto prima dell’apertura ufficiale del mercato estivo. Tra gennaio e febbraio, infatti, i dirigenti bianconeri avevano individuato in Brahim Diaz uno dei profili ideali per aumentare qualità e fantasia sulla trequarti, arrivando a costruire contatti concreti con l’entourage del giocatore. Un lavoro silenzioso. Costante.

L’idea era quella di farsi trovare pronti qualora il Real Madrid avesse aperto alla cessione o qualora il marocchino avesse deciso di cercare maggiore continuità altrove. Il problema è che, almeno per il momento, la volontà del giocatore sembra andare in una direzione completamente diversa.

Brahim Diaz pensa soltanto al Real

Nonostante gli interessamenti ricevuti negli ultimi mesi, Brahim Diaz continua a considerare il Real Madrid la sua priorità assoluta. Le richieste non sono mancate. Oltre alla Juventus, anche altri club europei hanno provato a capire se esistessero margini per una trattativa.

Le risposte, però, non hanno mai lasciato spazio a particolari interpretazioni. Il fantasista vuole restare a Madrid. Una posizione che inevitabilmente rallenta qualsiasi discorso di mercato. Perché una cosa è convincere un club a trattare, un’altra è convincere un giocatore che non sembra avere alcuna fretta di cambiare maglia. E qui nasce il vero ostacolo per la Juventus.

Brahim Diaz vuole restare al Real (Instagram Brahim Diaz) – Calcionews24.com

Brahim rappresenta esattamente il tipo di calciatore che manca in alcune zone del campo bianconere. Ha tecnica, accelerazione, capacità di saltare l’uomo e quell’imprevedibilità che spesso decide le partite bloccate. Caratteristiche che hanno spinto la Juventus a seguirlo con attenzione già durante la scorsa stagione.

Da Torino ritengono che possa inserirsi perfettamente nel progetto tecnico e diventare uno dei punti di riferimento offensivi della squadra. Non a caso i contatti erano stati avviati molto prima che il suo nome iniziasse a comparire con frequenza sulle pagine di mercato.

Brahim Diaz, la Juve spera in Mourinho

Paradossalmente non è nemmeno detto che il Real Madrid consideri Brahim un titolare inamovibile. La concorrenza nel reparto offensivo resta altissima e Mourinho potrebbe dare il via libera alla sua partenza.

Tuttavia il giocatore continua a sentirsi parte integrante del progetto madridista e questo, oggi, basta per congelare qualsiasi trattativa. La Juventus resta alla finestra. Non ha chiuso definitivamente il dossier e probabilmente continuerà a monitorare la situazione per tutta l’estate.

Rispetto a qualche mese fa però qualcosa è cambiato. Prima il nodo sembrava essere il Real Madrid. Adesso il vero ostacolo sembra essere proprio Brahim Diaz, convinto che il suo futuro debba ancora essere scritto al Santiago Bernabeu.