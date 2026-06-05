Serie A 2026/27, tutti i derby e i big match con le date da segnarsi sul calendario: tutte le partite clou della prossima stagione

La Serie A Enilive 2026/27 prende ufficialmente il via con partite di grande fascino, tra derby e sfide di cartello che già dalle prime giornate promettono spettacolo. La stagione si aprirà con tre match di alto livello: il derby lombardo Inter-Monza, Roma-Fiorentina e Torino-Milan, sfide in grado di catturare subito l’attenzione dei tifosi e segnare il tono del campionato.

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La seconda giornata vedrà Napoli-Como, mentre dalla terza, nel weekend del 6 settembre, inizieranno a delinearsi i primi big match decisivi: Inter-Napoli e Juventus-Milan. La quarta giornata regalerà il confronto clou Lazio-Milan, seguito da una quinta giornata con Roma-Inter, e una sesta con Como-Roma. Le giornate successive proporranno altri match di rilievo: Juventus-Lazio (7ª), Inter-Fiorentina (8ª) e Napoli-Roma (8ª).

Il calendario prevede turni infrasettimanali e soste strategiche, con la decima giornata che si annuncia cruciale: Juventus-Napoli e Milan-Inter. La 12ª giornata proporrà Atalanta-Inter, mentre la 13ª vedrà Como-Juventus. Il weekend del 13 dicembre, 15ª giornata, sarà caratterizzato dai match Lazio-Roma e Napoli-Milan, precedendo Milan-Como e Roma-Juventus.

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Con l’inizio del nuovo anno, le sfide clou includono Bologna-Juventus, Fiorentina-Lazio, Juventus-Torino, Lazio-Inter, Milan-Fiorentina e Napoli-Cagliari. La 18ª giornata offrirà Torino-Juventus, seguita da Inter-Juventus nella 19ª. La prima giornata di ritorno proporrà il confronto tra le promosse della scorsa Serie B, Venezia-Frosinone, mentre la 22ª e 24ª giornata accenderanno nuovamente i riflettori su Milan-Juventus, Napoli-Inter e Inter-Milan.

I derby lombardi e romani, insieme a sfide di cartello come Fiorentina-Inter, Juventus-Bologna, Atalanta-Milan, Juventus-Inter, Milan-Roma e Roma-Napoli, scandiranno le ultime giornate, fino a chiudere con partite di grande interesse come Bologna-Parma, Juventus-Frosinone, Milan-Udinese e Napoli-Atalanta.

Il calendario completo della Serie A 2026/27 conferma un mix equilibrato tra derby, sfide tradizionali e match decisivi per la corsa al titolo e alle posizioni europee, promettendo una stagione intensa e spettacolare per tifosi e addetti ai lavori. La programmazione strategica con alternanza tra incontri in casa e in trasferta e l’attenzione agli scontri diretti assicura un campionato competitivo dall’inizio alla fine, con tanti big match pronti a infiammare il pubblico italiano.