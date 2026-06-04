Cardinale, il Milan e l’era delle macerie: una rivoluzione che rischia di diventare autodistruzione – VIDEO di Alberto Petrosilli

Milan, la gestione Cardinale nel caos: la rivoluzione che somiglia sempre più a una demolizione – VIDEO di Alberto Petrosilli

La ricostruzione emersa negli ultimi giorni, se confermata, delineerebbe una delle pagine più inquietanti della storia recente del Milan. L’uscita simultanea di allenatore, dirigenti e figure cardine dell’area sportiva appare come una vera e propria epurazione, che lascia aperta una domanda inevitabile: chi sta realmente guidando il club?

Perché una società può cambiare, può voltare pagina, può persino azzerare un progetto. Ciò che non può fare è distruggere tutto senza indicare immediatamente una direzione chiara.

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Il problema, infatti, non è il cambiamento in sé, ma il vuoto che si crea quando si smantella senza costruire. In un club del prestigio del Milan, ogni decisione genera conseguenze: se si sceglie di allontanare allenatore e dirigenti, bisogna presentare contestualmente una nuova struttura, un nuovo assetto, una nuova visione.

La sensazione, invece, è quella di una società che procede per strappi, reazioni e improvvisazioni, lasciando l’ambiente in una condizione di incertezza permanente. E un grande club non può vivere nell’incertezza.

Da tempo il Milan sembra trattato come un esperimento aziendale più che come una grande istituzione sportiva. Il calcio, però, non si governa con tabelle, algoritmi o consulenze esterne: vive di competenze specifiche, di uomini di campo, di dirigenti che conoscono mercato e spogliatoi.

L’uso ricorrente di cacciatori di teste per individuare figure chiave appare come il segnale di una dimensione sportiva smarrita. Il rischio è evidente: cercare il curriculum perfetto invece della persona giusta. E nel calcio, quasi mai le due cose coincidono.

Il Milan ha superato crisi, retrocessioni e rifondazioni, ma quasi sempre aveva una bussola. Oggi ciò che preoccupa non sono solo le decisioni prese, ma l’assenza di una rotta. Un club senza allenatore, senza riferimenti dirigenziali e senza una strategia comunicata è un club che naviga a vista.

E il Milan non merita di navigare a vista: merita leadership, competenza, rispetto. Perché quando si smantella tutto senza offrire una prospettiva credibile, non si costruisce il futuro: si alimenta il caos. E allora, inevitabilmente, nasce un pensiero amaro: Povero Diavolo, che pena mi fai.