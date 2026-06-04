Rudi Garcia presenta il suo Belgio: «Lukaku? Pensavo di trovarlo peggio. De Bruyne un genio, per questo motivo non ho convocato Openda»

Rudi Garcia, ct del Belgio, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla sua Nazionale in vista dell’inizio dei Mondiali

A La Gazzetta dello Sport, il ct del Belgio Rudi Garcia ha presentato così la sua Nazionale in vista dell’inizio dei Mondiali.

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BELGIO AI MONDIALI – «Intanto vogliamo passare il primo turno: sarebbe già un miglioramento rispetto al 2022. Poi vedremo, dipenderà anche dagli avversari che incontreremo. Come spirito, puntiamo ovviamente a restare in corsa fino a New York».

PRIMA ESPERIENZA DA CT – «Che può essere frustrante lavorare con i giocatori per pochi giorni e poi salutarli. Ho appena il tempo di dare due indicazioni e comunicare la formazione. Ma ci sono dei lati positivi: posso trascorrere con loro del tempo di qualità quando vado a trovarli nei rispettivi club e ho più spazio anche per me».

LUKAKU – «Sono sincero, pensavo di trovarlo peggio dopo la lunga inattività. Al Napoli non ha avuto spazio, spero che in futuro possa giocare con continuità. Ma sono contento che sia guarito, perché un altro come lui nel Belgio non c’è. Andrà dosato, comunque. Capisco che tutti ora lo vogliano vedere titolare già al debutto contro l’Egitto. Ma non sarà così. Andiamo per gradi».

DE BRUYNE SI E’ LAMENTATO DI CONTE – «A Napoli si sta benissimo, i tifosi e la città sono meravigliosi. I problemi non sono quelli… Ma non voglio riaccendere il juke box della polemica rispetto alla mia vecchia esperienza. Per me conta solo che De Bruyne, un genio del calcio, sia felice di giocare con il Belgio».

SAELEMAEKERS – «Anche De Winter… Ma so per certo che quando arriva il Mondiale certi ricordi sbiadiscono e si pensa solo alla nazionale. Alexis per me è un giocatore molto prezioso, perché sulla fascia destra può giocare dappertutto: come Florenzi nella mia Roma. In Francia diremmo che è un coltello svizzero. Punto anche su De Ketelaere, che quest’anno ha segnato meno ma è stato più continuo nel rendimento».

OPENDA – «È stato doloroso escluderlo. Ma non potevo convocare due attaccanti che non giocavano nel club: ho scelto Lukaku. Per forza».

SVILAR GIOCHERA’ UN GIORNO PER IL BELGIO? – «No. La vicenda è chiusa. Non si può fare niente perché ha debuttato con la Serbia. Gli ho anche parlato. Comunque non ho problemi in porta: dietro a Courtois, che è ancora il migliore del mondo, sta crescendo un gruppo di giovani che mi danno grandi garanzie».