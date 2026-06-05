Serie A
Calendario Serie A 2026-27, il sorteggio: tutti gli accoppiamenti, giornata per giornata
Calendario Serie A 2026-27, il sorteggio della prossima stagione: scopri tutti gli accoppiamenti delle singole partite, per ogni giornata di campionato
Il calendario della Serie A 2026/2027 è stato ufficialmente svelato oggi, venerdì 5 giugno, alle 18:30 durante un evento al Teatro Regio di Parma, nell’ambito del Festival della Serie A, condotto da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida. La prima giornata è in programma il 22-23 agosto 2026, mentre l’ultima si giocherà il 29-30 maggio 2027.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
IL SORTEGGIO
1^ GIORNATA (23/08/2026)
- Atalanta-Sassuolo
- Bologna-Lazio
- Frosinone-Juventus
- Genoa-Napoli
- Inter-Monza
- Parma-Cagliari
- Roma-Fiorentina
- Torino-Milan
- Udinese-Como
- Venezia-Lecce
2^ GIORNATA (30/08/2026)
Atalanta-Bologna
Cagliari-Inter
Fiorentina-Frosinone
Juventus-Parma
Lazio-Genoa
Lecce-Roma
Milan-Venezia
Monza-Udinese
Napoli-Como
Sassuolo-Torino
3^ GIORNATA (06/09/2026)
Bologna-Sassuolo
Cagliari-Lecce
Fiorentina-Torino
Frosinone-Venezia
Genoa-Como
Inter-Napoli
Juventus-Milan
Parma-Monza
Roma-Atalanta
Udinese-Lazio
4^ GIORNATA (13/09/2026)
Atalanta-Frosinone
Cagliari-Bologna
Como-Sassuolo
Genoa-Venezia
Inter-Fiorentina
Lazio-Parma
Lecce-Juventus
Napoli-Roma
Torino-Monza
Udinese-Milan
5^ GIORNATA (20/09/2026)
Bologna-Torino
Fiorentina-Napoli
Frosinone-Como
Juventus-Atalanta
Milan-Lecce
Monza-Sassuolo
Parma-Genoa
Roma-Inter
Udinese-Cagliari
Venezia-Lazio
6^ GIORNATA (11/10/2026)
Atalanta-Venezia
Cagliari-Juventus
Como-Roma
Genoa-Fiorentina
Inter-Parma
Lazio-Monza
Lecce-Bologna
Napoli-Frosinone
Sassuolo-Milan
Torino-Udinese
7^ GIORNATA (18/10/2026)
Bologna-Inter
Fiorentina-Como
Frosinone-Sassuolo
Juventus-Lazio
Milan-Atalanta
Monza-Cagliari
Parma-Torino
Roma-Genoa
Udinese-Lecce
Venezia-Napoli
8^ GIORNATA (25/10/2026)
Atalanta-Frosinone
Cagliari-Bologna
Como-Sassuolo
Genoa-Venezia
Inter-Fiorentina
Lazio-Parma
Lecce-Juventus
Napoli-Roma
Torino-Monza
Udinese-Milan
9^ GIORNATA (28/10/2026)
Fiorentina-Atalanta
Frosinone-Lecce
Genoa-Juventus
Milan-Bologna
Monza-Napoli
Parma-Udinese
Roma-Cagliari
Sassuolo-Lazio
Torino-Como
Venezia-Inter
10^ GIORNATA (01/11/2026)
Atalanta-Parma
Bologna-Monza
Como-Venezia
Frosinone-Torino
Juventus-Napoli
Lazio-Cagliari
Lecce-Genoa
Milan-Inter
Sassuolo-Fiorentina
11^ GIORNATA (08/11/2026)
Cagliari-Frosinone
Fiorentina-Juventus
Genoa-Milan
Inter-Como
Monza-Atalanta
Napoli-Lazio
Parma-Bologna
Roma-Sassuolo
Torino-Lecce
Venezia-Udinese
12^ GIORNATA (22/11/2026)
Atalanta-Inter
Bologna-Udinese
Como-Cagliari
Juventus-Venezia
Lazio-Lecce
Milan-Frosinone
Monza-Fiorentina
Napoli-Torino
Parma-Roma
Sassuolo-Genoa
13^ GIORNATA (29/11/2026)
Cagliari-Milan
Como-Juventus
Frosinone-Parma
Inter-Genoa
Lecce-Atalanta
Roma.-Monza
Sassuolo-Napoli
Torino-Lazio
Udinese-Fiorentina
Venezia-Bologna
14^ GIORNATA (06/12/2026)
Bologna-Roma
Fiorentina-Cagliari
Frosinone-Inter
Genoa-Torino
Juve-Udinese
Lazio_Atalanta
Milan-Parma
Monza-Como
Napoli-Lecce
Venezia-Sassuolo
15^ GIORNATA (13/12/2026)
Atalanta-Genoa
Cagliari-Venezia
Como-Bologna
Inter-Torino
Juventus-Monza
Lazio-Roma
Lecce-Sassuolo
Napoli-Milan
Parma-Fiorentina
Udinese-Frosinone
16^ GIORNATA (20/12/2026)
Atalanta-Napoli
Fiorentina-Bologna
Frosinone-Lazio
Genoa-Udinese
Lecce-Inter
Milan-Como
Roma-Juventus
Sassuolo-Parma
Torino-Cagliari
Venezia-Monza
17^ GIORNATA (03/01/2027)
Bologna-Juve
Cagliari-Genoa
Como-Lecce
Fiorentina-Lazio
Inter-Sassuolo
Monza-Milan
Parma-Napoli
Roma-Frosinone
Torino-Venezia
Udinese-Atalanta
18^ GIORNATA (06/01/2027)
Atalanta-Como
Frosinone-Bologna
Genoa-Monza
Juve-Torino
Lazio-Inter
Lecce-Parma
Milan-Fiorentina-Napoli-Cagliari
Sassuolo-Udinese
Venezia-Roma
19^ GIORNATA – FINE GIRONE D’ANDATA (10/01/2027)
Bologna-Genoa
Cagliari-Sassuolo
Como-Lazio
Fiorentina-Lecce
Inter-Juve
Monza-Frosinone
Parma-Venezia
Roma-Milan
Torino-Atalanta
Udinese-Napoli
20^ GIORNATA – PRIMO TURNO DI RITORNO (17/01/2027)
Atalanta-Roma
Cagliari-Como
Juventus-Genoa
Lazio-Bologna
Lecce-Udinese
Milan-Torino
Napoli-Fiorentina
Parma-Inter
Sassuolo-Monza
Venezia-Frosinone
21^ GIORNATA (24/01/2027)
Bologna-Atalanta
Como-Napoli
Fiorentina-Sassuolo
Frosinone-Milan
Genoa-Parma
Inter-Venezia
Juventus-Cagliari
Lecce-Torino
Monza-Lazio
Roma-Udinese
22^ GIORNATA (31/01/2027)
Atalanta-Fiorentina
Cagliari-Parma
Genoa-Lecce
Lazio-Venezia
Milan-Juventus
Monza-Roma
Napoli-Inter
Sassuolo-Como
Torino-Frosinone
Udinese-Bologna
23^ GIORNATA (07/02/2027)
Atalanta-Lazio
Bologna-Milan
Como-Monza
Fiorentina-Udinese
Inter-Cagliari
Juventus-Sassuolo
Lecce-Napoli
Parma-Frosinone
Roma-Torino
Venezia-Genoa
24^ GIORNATA (14/02/2027)
Bologna-Como
Cagliari-Lazio
Frosinone-Fiorentina
Genoa-Atalanta
Inter-Milan
Monza-Lecce
Napoli-Juventus
Roma-Parma
Torino-Sassuolo
Udinese-Venezia
25^ GIORNATA (21/02/2027)
Atalanta-Monza
Como-Torino
Fiorentina-Inter
Juventus-Bologna
Lazio-Napoli
Lecce-Frosinone
Milan-Genoa
Sassuolo-Roma
Udinese-Parma
Venezia-Cagliari
26^ GIORNATA (28/02/2027)
Bologna-Lecce
Cagliari-Udinese
Como-Milan
Frosinone-Napoli
Genoa-Lazio
Inter-Atalanta
Monza-Juventus
Parma-Sassuolo
Roma-Venezia
Torino-Fiorentina
27^ GIORNATA (07/03/2027)
Atalanta-Torino
Fiorentina-Venezia
Juventus-Roma
Lazio-Frosinone
Lecce-Como
Milan-Cagliari
Monza-Genoa
Napoli-Parma
Sassuolo-Bologna
Udinese-Inter
28^ GIORNATA (14/03/2027)
Bologna-Napoli
Cagliari-Fiorentina
Como-Udinese
Frosinone-Monza
Genoa-Roma
Lazio-Juventus
Milan-Sassuolo
Parma-Lecce
Torino-Inter
Venezia-Atalanta
29^ GIORNATA (21/03/2027)
Atalanta-Milan
Fiorentina-Genoa
Inter-Frosinone
Juventus-Como
Monza-Bologna
Napoli-Venezia
Parma-Lazio
Roma-Lecce
Sassuolo-Cagliari
Udinese-Torino
30^ GIORNATA (04/04/2027)
Cagliari-Napoli
Como-Fiorentina
Frosinone-Udinese
Genoa-Inter
Lecce-Lazio
Milan-Monza
Roma-Bologna
Sassuolo-Atalanta
Torino-Juventus
Venezia-Parma
31^ GIORNATA (11/04/2027)
Bologna-Venezia
Cagliari-Atalanta
Fiorentina-Milan
Frosinone-Genoa
Inter-Roma
Juventus-Lecce
Lazio-Torino
Napoli-Sassuolo
Parma-Como
Udinese-Monza
32^ GIORNATA (18/04/2027)
Atalanta-Udinese
Bologna-Cagliari
Como-Frosinone
Fiorentina-Parma
Milan-Napoli
Monza-Inter
Roma-Lazio
Sassuolo-Lecce
Torino-Genoa
Venezia-Juventus
33^ GIORNATA (25/04/2027)
Cagliari-Monza
Frosinone-Roma
Genoa-Sassuolo
Inter-Bologna
Juventus-Fiorentina
Lazio-Como
Lecce-Milan
Napoli-Udinese
Parma-Atalanta
Venezia-Torino
34^ GIORNATA (02/05/2027)
Atalanta-Juventus
Bologna-Fiorentina
Como-Inter
Lecce-Cagliari
Milan-Lazio
Monza-Venezia
Roma-Napoli
Sassuolo-Frosinone
Torino-Parma
Udinese-Genoa
35^ GIORNATA (09/05/2027)
Fiorentina-Roma
Frosinone-Atalanta
Genoa-Cagliari
Inter-Lecce
Lazio-Sassuolo
Napoli-Monza
Parma-Milan
Torino-Bologna
Udinese-Juventus
Venezia-Como
36^ GIORNATA (16/05/2027)
Bologna-Frosinone
Cagliari-Torino
Como-Atalanta
Juventus-Inter
Lazio-Udinese
Lecce-Fiorentina
Milan-Roma
Monza-Parma
Napoli-Genoa
Sassuolo-Venezia
37^ GIORNATA (23/05/2027)
Atalanta-Lecce
Fiorentina-Monza
Frosinone-Cagliari
Genoa-Bologna
Inter-Lazio
Parma-Juventus
Roma-Como
Torino-Napoli
Udinese-Sassuolo
Venezia-Milan
38^ GIORNATA (30/05/2027)
Bologna-Parma
Cagliari-Roma
Como-Genoa
Juventus-Frosinone
Lazio-Fiorentina
Lecce-Venezia
Milan-Udinese
Monza-Torino
Napoli-Atalanta
Sassuolo-Inter
Tra le novità del sorteggio, realizzato con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale tramite la piattaforma Fastbreak Pro Schedule, spicca la cosiddetta “variabile tennis”. Questo criterio è stato introdotto per evitare che partite delicate si sovrappongano ad altri grandi eventi sportivi, prevenendo problemi organizzativi e polemiche, come accaduto in passato con Internazionali di Roma, ATP Finals e derby di Roma e Torino.
Il format asimmetrico rimane confermato: la sequenza delle partite del girone di andata differisce da quella del girone di ritorno, con un minimo di 8 giornate di distanza tra gli incontri contro la stessa avversaria. I derby saranno distribuiti su giornate diverse, mai alla prima, all’ultima o nei turni infrasettimanali feriali. Le squadre impegnate nelle Coppe Europee non potranno affrontare altre partecipanti a Champions League, Europa League o Conference League in giornate specifiche, evitando così sovrapposizioni tra impegni UEFA e campionato.
Altri criteri riguardano l’alternanza tra casa e trasferta per le squadre della stessa città, come Inter e Milan, Lazio e Roma, Juventus e Torino, e le pause stagionali: quattro soste totali, inclusa quella natalizia, e due turni infrasettimanali.
L’obiettivo del sorteggio è garantire equilibrio competitivo, sicurezza e spettacolarità, offrendo una pianificazione chiara e funzionale per club, tifosi e media. La combinazione di criteri tecnici e innovazioni tecnologiche rappresenta un passo avanti nella gestione del massimo campionato italiano, assicurando trasparenza e regolarità nella stagione 2026/2027.