Calendario Serie A 2026-27, il sorteggio della prossima stagione: scopri tutti gli accoppiamenti delle singole partite, per ogni giornata di campionato

Il calendario della Serie A 2026/2027 è stato ufficialmente svelato oggi, venerdì 5 giugno, alle 18:30 durante un evento al Teatro Regio di Parma, nell’ambito del Festival della Serie A, condotto da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida. La prima giornata è in programma il 22-23 agosto 2026, mentre l’ultima si giocherà il 29-30 maggio 2027.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

IL SORTEGGIO

1^ GIORNATA (23/08/2026)

Atalanta-Sassuolo

Bologna-Lazio

Frosinone-Juventus

Genoa-Napoli

Inter-Monza

Parma-Cagliari

Roma-Fiorentina

Torino-Milan

Udinese-Como

Venezia-Lecce

2^ GIORNATA (30/08/2026)

Atalanta-Bologna

Cagliari-Inter

Fiorentina-Frosinone

Juventus-Parma

Lazio-Genoa

Lecce-Roma

Milan-Venezia

Monza-Udinese

Napoli-Como

Sassuolo-Torino

3^ GIORNATA (06/09/2026)

Bologna-Sassuolo

Cagliari-Lecce

Fiorentina-Torino

Frosinone-Venezia

Genoa-Como

Inter-Napoli

Juventus-Milan

Parma-Monza

Roma-Atalanta

Udinese-Lazio

4^ GIORNATA (13/09/2026)

Atalanta-Frosinone

Cagliari-Bologna

Como-Sassuolo

Genoa-Venezia

Inter-Fiorentina

Lazio-Parma

Lecce-Juventus

Napoli-Roma

Torino-Monza

Udinese-Milan

5^ GIORNATA (20/09/2026)

Bologna-Torino

Fiorentina-Napoli

Frosinone-Como

Juventus-Atalanta

Milan-Lecce

Monza-Sassuolo

Parma-Genoa

Roma-Inter

Udinese-Cagliari

Venezia-Lazio

6^ GIORNATA (11/10/2026)

Atalanta-Venezia

Cagliari-Juventus

Como-Roma

Genoa-Fiorentina

Inter-Parma

Lazio-Monza

Lecce-Bologna

Napoli-Frosinone

Sassuolo-Milan

Torino-Udinese

7^ GIORNATA (18/10/2026)

Bologna-Inter

Fiorentina-Como

Frosinone-Sassuolo

Juventus-Lazio

Milan-Atalanta

Monza-Cagliari

Parma-Torino

Roma-Genoa

Udinese-Lecce

Venezia-Napoli

8^ GIORNATA (25/10/2026)

Atalanta-Frosinone

Cagliari-Bologna

Como-Sassuolo

Genoa-Venezia

Inter-Fiorentina

Lazio-Parma

Lecce-Juventus

Napoli-Roma

Torino-Monza

Udinese-Milan

9^ GIORNATA (28/10/2026)

Fiorentina-Atalanta

Frosinone-Lecce

Genoa-Juventus

Milan-Bologna

Monza-Napoli

Parma-Udinese

Roma-Cagliari

Sassuolo-Lazio

Torino-Como

Venezia-Inter

10^ GIORNATA (01/11/2026)

Atalanta-Parma

Bologna-Monza

Como-Venezia

Frosinone-Torino

Juventus-Napoli

Lazio-Cagliari

Lecce-Genoa

Milan-Inter

Sassuolo-Fiorentina

11^ GIORNATA (08/11/2026)

Cagliari-Frosinone

Fiorentina-Juventus

Genoa-Milan

Inter-Como

Monza-Atalanta

Napoli-Lazio

Parma-Bologna

Roma-Sassuolo

Torino-Lecce

Venezia-Udinese

12^ GIORNATA (22/11/2026)

Atalanta-Inter

Bologna-Udinese

Como-Cagliari

Juventus-Venezia

Lazio-Lecce

Milan-Frosinone

Monza-Fiorentina

Napoli-Torino

Parma-Roma

Sassuolo-Genoa

13^ GIORNATA (29/11/2026)

Cagliari-Milan

Como-Juventus

Frosinone-Parma

Inter-Genoa

Lecce-Atalanta

Roma.-Monza

Sassuolo-Napoli

Torino-Lazio

Udinese-Fiorentina

Venezia-Bologna

14^ GIORNATA (06/12/2026)

Bologna-Roma

Fiorentina-Cagliari

Frosinone-Inter

Genoa-Torino

Juve-Udinese

Lazio_Atalanta

Milan-Parma

Monza-Como

Napoli-Lecce

Venezia-Sassuolo

15^ GIORNATA (13/12/2026)

Atalanta-Genoa

Cagliari-Venezia

Como-Bologna

Inter-Torino

Juventus-Monza

Lazio-Roma

Lecce-Sassuolo

Napoli-Milan

Parma-Fiorentina

Udinese-Frosinone

16^ GIORNATA (20/12/2026)

Atalanta-Napoli

Fiorentina-Bologna

Frosinone-Lazio

Genoa-Udinese

Lecce-Inter

Milan-Como

Roma-Juventus

Sassuolo-Parma

Torino-Cagliari

Venezia-Monza

17^ GIORNATA (03/01/2027)

Bologna-Juve

Cagliari-Genoa

Como-Lecce

Fiorentina-Lazio

Inter-Sassuolo

Monza-Milan

Parma-Napoli

Roma-Frosinone

Torino-Venezia

Udinese-Atalanta

18^ GIORNATA (06/01/2027)

Atalanta-Como

Frosinone-Bologna

Genoa-Monza

Juve-Torino

Lazio-Inter

Lecce-Parma

Milan-Fiorentina-Napoli-Cagliari

Sassuolo-Udinese

Venezia-Roma

19^ GIORNATA – FINE GIRONE D’ANDATA (10/01/2027)

Bologna-Genoa

Cagliari-Sassuolo

Como-Lazio

Fiorentina-Lecce

Inter-Juve

Monza-Frosinone

Parma-Venezia

Roma-Milan

Torino-Atalanta

Udinese-Napoli

20^ GIORNATA – PRIMO TURNO DI RITORNO (17/01/2027)

Atalanta-Roma

Cagliari-Como

Juventus-Genoa

Lazio-Bologna

Lecce-Udinese

Milan-Torino

Napoli-Fiorentina

Parma-Inter

Sassuolo-Monza

Venezia-Frosinone

21^ GIORNATA (24/01/2027)

Bologna-Atalanta

Como-Napoli

Fiorentina-Sassuolo

Frosinone-Milan

Genoa-Parma

Inter-Venezia

Juventus-Cagliari

Lecce-Torino

Monza-Lazio

Roma-Udinese

22^ GIORNATA (31/01/2027)

Atalanta-Fiorentina

Cagliari-Parma

Genoa-Lecce

Lazio-Venezia

Milan-Juventus

Monza-Roma

Napoli-Inter

Sassuolo-Como

Torino-Frosinone

Udinese-Bologna

23^ GIORNATA (07/02/2027)

Atalanta-Lazio

Bologna-Milan

Como-Monza

Fiorentina-Udinese

Inter-Cagliari

Juventus-Sassuolo

Lecce-Napoli

Parma-Frosinone

Roma-Torino

Venezia-Genoa

24^ GIORNATA (14/02/2027)

Bologna-Como

Cagliari-Lazio

Frosinone-Fiorentina

Genoa-Atalanta

Inter-Milan

Monza-Lecce

Napoli-Juventus

Roma-Parma

Torino-Sassuolo

Udinese-Venezia

25^ GIORNATA (21/02/2027)

Atalanta-Monza

Como-Torino

Fiorentina-Inter

Juventus-Bologna

Lazio-Napoli

Lecce-Frosinone

Milan-Genoa

Sassuolo-Roma

Udinese-Parma

Venezia-Cagliari

26^ GIORNATA (28/02/2027)

Bologna-Lecce

Cagliari-Udinese

Como-Milan

Frosinone-Napoli

Genoa-Lazio

Inter-Atalanta

Monza-Juventus

Parma-Sassuolo

Roma-Venezia

Torino-Fiorentina

27^ GIORNATA (07/03/2027)

Atalanta-Torino

Fiorentina-Venezia

Juventus-Roma

Lazio-Frosinone

Lecce-Como

Milan-Cagliari

Monza-Genoa

Napoli-Parma

Sassuolo-Bologna

Udinese-Inter

28^ GIORNATA (14/03/2027)

Bologna-Napoli

Cagliari-Fiorentina

Como-Udinese

Frosinone-Monza

Genoa-Roma

Lazio-Juventus

Milan-Sassuolo

Parma-Lecce

Torino-Inter

Venezia-Atalanta

29^ GIORNATA (21/03/2027)

Atalanta-Milan

Fiorentina-Genoa

Inter-Frosinone

Juventus-Como

Monza-Bologna

Napoli-Venezia

Parma-Lazio

Roma-Lecce

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Torino

30^ GIORNATA (04/04/2027)

Cagliari-Napoli

Como-Fiorentina

Frosinone-Udinese

Genoa-Inter

Lecce-Lazio

Milan-Monza

Roma-Bologna

Sassuolo-Atalanta

Torino-Juventus

Venezia-Parma

31^ GIORNATA (11/04/2027)

Bologna-Venezia

Cagliari-Atalanta

Fiorentina-Milan

Frosinone-Genoa

Inter-Roma

Juventus-Lecce

Lazio-Torino

Napoli-Sassuolo

Parma-Como

Udinese-Monza

32^ GIORNATA (18/04/2027)

Atalanta-Udinese

Bologna-Cagliari

Como-Frosinone

Fiorentina-Parma

Milan-Napoli

Monza-Inter

Roma-Lazio

Sassuolo-Lecce

Torino-Genoa

Venezia-Juventus

33^ GIORNATA (25/04/2027)

Cagliari-Monza

Frosinone-Roma

Genoa-Sassuolo

Inter-Bologna

Juventus-Fiorentina

Lazio-Como

Lecce-Milan

Napoli-Udinese

Parma-Atalanta

Venezia-Torino

34^ GIORNATA (02/05/2027)

Atalanta-Juventus

Bologna-Fiorentina

Como-Inter

Lecce-Cagliari

Milan-Lazio

Monza-Venezia

Roma-Napoli

Sassuolo-Frosinone

Torino-Parma

Udinese-Genoa

35^ GIORNATA (09/05/2027)

Fiorentina-Roma

Frosinone-Atalanta

Genoa-Cagliari

Inter-Lecce

Lazio-Sassuolo

Napoli-Monza

Parma-Milan

Torino-Bologna

Udinese-Juventus

Venezia-Como

36^ GIORNATA (16/05/2027)

Bologna-Frosinone

Cagliari-Torino

Como-Atalanta

Juventus-Inter

Lazio-Udinese

Lecce-Fiorentina

Milan-Roma

Monza-Parma

Napoli-Genoa

Sassuolo-Venezia

37^ GIORNATA (23/05/2027)

Atalanta-Lecce

Fiorentina-Monza

Frosinone-Cagliari

Genoa-Bologna

Inter-Lazio

Parma-Juventus

Roma-Como

Torino-Napoli

Udinese-Sassuolo

Venezia-Milan

38^ GIORNATA (30/05/2027)

Bologna-Parma

Cagliari-Roma

Como-Genoa

Juventus-Frosinone

Lazio-Fiorentina

Lecce-Venezia

Milan-Udinese

Monza-Torino

Napoli-Atalanta

Sassuolo-Inter

Tra le novità del sorteggio, realizzato con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale tramite la piattaforma Fastbreak Pro Schedule, spicca la cosiddetta “variabile tennis”. Questo criterio è stato introdotto per evitare che partite delicate si sovrappongano ad altri grandi eventi sportivi, prevenendo problemi organizzativi e polemiche, come accaduto in passato con Internazionali di Roma, ATP Finals e derby di Roma e Torino.

Il format asimmetrico rimane confermato: la sequenza delle partite del girone di andata differisce da quella del girone di ritorno, con un minimo di 8 giornate di distanza tra gli incontri contro la stessa avversaria. I derby saranno distribuiti su giornate diverse, mai alla prima, all’ultima o nei turni infrasettimanali feriali. Le squadre impegnate nelle Coppe Europee non potranno affrontare altre partecipanti a Champions League, Europa League o Conference League in giornate specifiche, evitando così sovrapposizioni tra impegni UEFA e campionato.

Altri criteri riguardano l’alternanza tra casa e trasferta per le squadre della stessa città, come Inter e Milan, Lazio e Roma, Juventus e Torino, e le pause stagionali: quattro soste totali, inclusa quella natalizia, e due turni infrasettimanali.

L’obiettivo del sorteggio è garantire equilibrio competitivo, sicurezza e spettacolarità, offrendo una pianificazione chiara e funzionale per club, tifosi e media. La combinazione di criteri tecnici e innovazioni tecnologiche rappresenta un passo avanti nella gestione del massimo campionato italiano, assicurando trasparenza e regolarità nella stagione 2026/2027.